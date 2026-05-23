Остров във Филипините ще бъде управляван от AI лидери, над 12 000 души искат дигитално гражданство

На малък остров във Филипините се подготвя първото в света управление изцяло от изкуствен интелект, а над 12 000 души вече са заявили желание да станат електронни жители на футуристичната микродържава.

Проектът звучи като сюжет от антиутопичен трилър, но вече се разработва на остров Сенсей – малък остров с площ от 3,6 кв. км в архипелага Палаван, разположен в западната част на Филипините. Районът е известен с тюркоазените си лагуни, тропическите гори и белите плажове.

Островът е закупен през 2025 г. от британския предприемач Дан Томсън – основател на компания за AI чатботове със същото име. Неговата амбиция е Сенсей да се превърне в микродържава, управлявана от съвет от 17 роботи с изкуствен интелект.

AI „правителството“ ще бъде вдъхновено от едни от най-известните личности в историята. Сред виртуалните фигури ще има версии на Уинстън Чърчил, Елинор Рузвелт, Марк Аврелий, Нелсън Мандела, Леонардо да Винчи, Сун Дзъ и Махатма Ганди.

Според създателите AI моделите са обучени чрез реалните речи, текстове, философии и учения на историческите личности. Те ще могат да обсъждат предложения, да спорят от гледната точка на своите „персони“ и да гласуват дали дадени идеи да бъдат включени в конституцията на острова.

В момента системата все още разчита на хора, които физически изпълняват решенията на AI съвета. Дългосрочният план обаче предвижда виртуалното правителство да получи достъп до банкови карти и крипто портфейли, за да може самостоятелно да извършва плащания и да управлява ресурси.

Проектът вече предизвиква опасения сред критици, според които предоставянето на подобна автономност на софтуер може да доведе до опасни грешки. Самият Дан Томсън признава, че би било проблем, ако AI „започне да придобива оръжия и да атакува съседни острови“, макар да определя подобен сценарий като „изключително малко вероятен“.

Като предпазна мярка е създаден и „Съвет за човешка намеса“, съставен от девет избрани жители, който ще може да отменя потенциално опасни решения на цифровото правителство.

Засега островът няма международно признание и проектът се определя като експеримент. Въпреки това интересът към него расте бързо. Над 12 000 души вече са кандидатствали за статут на електронен жител – дигитална идентичност, която позволява достъп до онлайн услугите на микродържавата.

В момента на острова живее само един човек – пазач на терена, известен като Майк. Плановете на Томсън обаче включват изграждането на до 30 вили и превръщането на Сенсей в туристическа дестинация за посетителите на Палаван.

Първият етап от физическото развитие на острова започва още тази година с т.нар. „Observer Visas“, които ще позволят на дигиталните поддръжници да следят напредъка на място. До края на 2026 г. се очаква изграждането на възобновяеми енергийни системи и изследователски лаборатории.

През 2027 г. трябва официално да стартира пълната програма за електронно гражданство, както и система, базирана изцяло на възобновяема енергия.

Според Томсън целта е островът да покаже как би функционирало общество без политически лобизъм и лични интереси, а решенията да бъдат „обективни, основани на данни и справедливост“.

Мария Пенчева