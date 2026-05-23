Откриха истинския гроб на Александър Велики

Разкриха за първи път монументалната гробница на Александър Велики: „Уникален и величествен паметник“

Гръцките власти показаха за първи път вътрешността на огромна антична гробница, която според археолози може да е свързана с Александър Велики. Разкритията идват на фона на продължаващите разкопки и реставрационни дейности на обекта.

Новината беше обявена от гръцкото Министерство на културата на 11 май. Разкопките са съсредоточени около гробницата Каста в Амфиполис – руините на древен македонски град в Северна Гърция, на около 100 километра североизточно от Солун.

Според властите реставрацията на комплекса е позволила за първи път да бъде разкрита цялата ограждаща структура на паметника, което показва истинските мащаби на древната македонска гробница.

Съоръжението, изградено през IV век пр.н.е., има обиколка от приблизително 500 метра и обгражда погребален хълм с площ над 80 декара.

Снимки, публикувани от Министерството на културата, показват мраморни коридори, богата архитектура и изящни скулптурни детайли, които подсказват, че гробницата е била построена за представител на македонския елит.

Властите са премахнали старите метални подпори, за да стане вътрешността на паметника напълно видима. Предстои също възстановяване на монументалната двойна мраморна врата в македонски стил, както и реставрация на части от сфинксовете, които някога са пазели входа.

„Гробницата Каста е уникален и величествен македонски паметник. След възстановяването на геометрията му и разкриването на цялото ограждение, историческото му значение и стойност вече изпъкват още по-ясно“, заяви гръцкият министър на културата Лина Мендони.

Амфиполис е свързан с ключови фигури от Македонското царство, включително трима генерали на Александър Велики – Неарх, Хефестион и Лаомедонт, които са живели в града.

След смъртта на Александър градът остава верен на майка му Олимпиада, а по-късно Касандър затваря там съпругата му Роксана и сина им Александър IV, преди да нареди убийството им.

Александър Велики, живял между 356 и 323 г. пр.н.е., остава в историята като владетеля, създал огромната Македонска империя, простираща се през части от Европа, Азия и Африка. Той разгромява Персийската империя, без да загуби нито една битка, преди да почине мистериозно едва на 32 години.

Още през 2014 г. изследователи предположиха, че гробницата Каста е била построена за човек от най-близкото обкръжение на Александър Велики – възможно за неговата майка, съпруга или близък приятел.

Последните разкопки са част от поредица археологически открития, свързани с легендарния владетел. По-рано през 2026 г. археолози обявиха, че са открили изгубен град, основан от Александър Велики след векове неизвестност.

