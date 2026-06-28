Протест №1 срещу кабинета Радев: ФОТО НА ВЕЧЕРТА

С викове „оставка“ и „Тук не е Москва“ започна първият протест срещу кабинета „Радев“ на 50-ия ден от старта на новото правителство пред Министерския съвет.

Основно протестиращите говориха, че настоящото управление злепоставя България пред нейните евроатлантически партньори, а външната политика се води проруски. Също така има недоволство и притеснения относно предстоящия бюджет и неговия двоен дефицит.

"Най-много настъпи мотиката с външната политика и всички замазани изказвания, че няма да има промяна и че ще се държи евроатлантическия курс, всичко това лъсна, а за вътрешната политика, то е ясно, както каза Асен Василев, този бюджет за чеп за зеле не става", каза протестиращ, предаде БНТ.

"Радев съм убеден, че има добри съветници, включително от руските служби и води България към руската орбита", коментира друг протестиращ.

Кирил Пламенов