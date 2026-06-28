Протест №1 срещу кабинета Радев: ФОТО НА ВЕЧЕРТА

С викове „оставка“ и „Тук не е Москва“ започна първият протест срещу кабинета „Радев“ на 50-ия ден от старта на новото правителство пред Министерския съвет.
Основно протестиращите говориха, че настоящото управление злепоставя България пред нейните евроатлантически партньори, а външната политика се води проруски. Също така има недоволство и притеснения относно предстоящия бюджет и неговия двоен дефицит.
"Най-много настъпи мотиката с външната политика и всички замазани изказвания, че няма да има промяна и че ще се държи евроатлантическия курс, всичко това лъсна, а за вътрешната политика, то е ясно, както каза Асен Василев, този бюджет за чеп за зеле не става", каза протестиращ, предаде БНТ.
"Радев съм убеден, че има добри съветници, включително от руските служби и води България към руската орбита", коментира друг протестиращ.
Кирил Пламенов
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
Малдиви, а ако повече ви харесват – ...
бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch
По улицата върви блондинка. Едната и гърда изскочила от блузата. Всички ахкат и охкат, и само един полицай намира в себе си мъжество да й каже:
- Госпожо, защо сте в такъв вид на обществено място!?
Тя си поглежда гърдата и възкликва:
- Ужас! Забравила съм си детето в автобуса!