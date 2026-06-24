Soneva Secret: Раят на Малдивите, който променя представите за лукс

Защо да резервирате Soneva Secret, Малдиви?
Четвъртият имот на пионера в областта на лукса Soneva се основава на принципите на марката за устойчивост, опазване на околната среда и уелнес. Но също така се завръща към селската красота, която в началото е пленила собствениците му на Малдивите.
Създайте обстановката
Дори пристигането тук е шикозно. Тъй като наоколо няма други острови, се спускате с хидроплан в един чист тюркоазен свят, където от всяка от 14-те вили се открива непрекъсната гледка към синьото небе и още по-сините вълни. По време на престоя си ще чуете многократно фразата „семпъл лукс“ и точно така бихме могли да характеризираме Soneva Secret при първия поглед. Няма усещане за разрастващ се курорт. Той е шикозен и непринуден. Персоналът е в готовност да ви посрещне. Гостите тук идват от цял свят, включително от Китай, Канада и Европа, и вероятно ще се смесите по време на избрани ястия и дейности, но в Soneva думата е уединение и вашата вила скоро ще се превърне във ваша собствена малка ваканционна вселена.
Предисторията
Почти всички луксозни марки в света могат да бъдат открити на Малдивите, като всяка от тях повишава нивото на своите дизайнерски концепции, преживявания и винени листи. А емблематичното място за младоженци става почти толкова известно, колкото и като място за семейно бягство, тъй като детските клубове се фокусират върху обучението и приключенията, като потапят децата в принципите на морската устойчивост с програми за коралите, акулите и скатовете манта.
Водеща винаги е била Soneva, рожба на Сону Шивдасани и Ева Малмстрьом Шивдасани, които пристигат на островите през 80-те години на миналия век, след като се запознават с подходящ блясък по време на Гран при на Монако. Шведският модел Ева представя Малдивите на Сону, британски индиец с образование в Итън и Оксфорд. Той се влюбва в островите също толкова силно, колкото и тя по време на една фотосесия преди време. Заедно построяват първия курорт на Soneva - Soneva Fushi, който е бохо-шик, преди този термин да бъде измислен, с философия „без новини, без обувки“, която често се копира. През годините двойката превръща тези острови в свой дом, а курортите им Soneva Fushi и Soneva Jani са сред най-добрите в света: многократни носители на наградите „Изборът на читателите“ на Condé Nast Traveller и редовни участници в годишния ни златен списък.
Формулата им е равна на лукс, отговорност и душа. Всичко това е съвестно отзад и безгрижно отпред - така че се глезите глупаво с хайвер, но той е отгледан по устойчив начин. Имат огромни винарски изби, но електроенергията им е предимно от слънчева енергия; питейната вода се филтрира и бутилира на място; всички отпадъци се рециклират и компостират. Повечето от вилите им имат подвижни покриви, така че можете да наблюдавате звездите от леглото си, а на първия етаж има пързалки, които ви потапят в океана.
Стаите
Има 14 вили, всяка от които е надводна или на плажа, а в момента се строи първата по рода си „плаваща“ вила на колове в океана. Дизайнът на вилите е още по-отворен към природните стихии, отколкото в другите два курорта на Soneva. Стъклените врати на спалните (единствените основни помещения с климатик) могат да изчезнат и да заспите под звуците на вълните, които сякаш се плискат до пръстите ви. Откритостта е просто невероятна. Една сутрин ярката, естествена светлина на залязващата луна нежно ме събуди и това беше чиста магия. Освен това има потънал кът за сядане, люлка, малки ниши за четене и характерните за Soneva дизайнерски елементи: частен безкраен басейн, стълба - която ви пренася направо в океана за потапяне и пързалка от покривната тераса в синьото. Всяка вила има стая на горния етаж с масажно легло за частни спа процедури, както и специален босоног иконом и асистент, които могат да обработват заявки чрез WhatsApp.
Храни и напитки
Има две основни места за хранене: по-обикновеният, издържан в стила на дрейфуващата дървесина Living Room и кръгъл ресторант за изискани ястия Out of This World, разположен на около 330 фута от бреговата линия. Прехвърлих се там с цип от Living Room - съвсем по начина на Soneva - за да опитам амбициозните хапки на татуирания готвач Енрике Лорк, който е започнал като пекар в родната си Бразилия. Обожавам трислойната му закваска с трюфели, какао и къри, поднесена с масло от пуканки, както и рециклираните стъклени чинии и съдове, в които се сервира, проектирани и ръчно издухани в студиото на Soneva Fushi.
Както беше отбелязано, всяка вила разполага със собствен готвач. Soneva има списък с най-добрите готвачи от цял свят, така че гостите могат да ядат каквато кухня изберат, приготвена в тяхната вила. Много ми харесаха задушените виетнамски патладжани и това, че научих от главния готвач, че ястията му са вдъхновени от старите рецепти на майка му. Една вечер в седмицата курортът организира специална уредба на плажа, където всеки готвач приготвя своя собствена станция с храна и всички гости сядат заедно на една дълга маса, за да се хранят. Това е отлична възможност за общуване с други хора.
Коктейлите също се отличаваха, най-вече благодарение на таланта и енергията на Аанчал Джаин, изключително талантлив миксолог на Soneva, който приготвяше напитки, използвайки растителни продукти и съставки като пандан, които се получаваха прекрасно. Тя също така беше майсторка на нощните настойки, които ми помогнаха да заспя възстановяващо и дълбоко, използвайки съставки като хибискус.
СПА центърът Уелнес е стълб на марката Soneva, а процедурите тук са отлични, включително интуитивният масаж, при който масажистът разчита тялото ви и адаптира процедурата според нуждите му. Освен СПА стаите във всяка вила, Soneva Secret разполага със самостоятелен СПА център, забулен в джунглата. На заден план се чува океанът, който действа като природен бял шум. Блаженство. Съставките са натурални и повечето от тях се отглеждат на острова. Знаейки, че имам чувствителна кожа и предпочитам изцяло натурални и органични съставки, моят опитен бутански терапевт Таши Декей забърка скраб с малдивски ориз, студено пресовано местно кокосово масло и успокояващо свежо алое вера, а за лицето ми направи опаковка от кисело мляко.
Екологични усилия
Устойчивостта е основен стълб на Soneva. Да, съставките са местни, пластмасите са забранени, а голяма част от курорта се захранва със слънчева енергия. Но ангажиментът на Soneva към дългосрочни екологични и обществени проекти ги отличава. Постъпленията от престоя на всеки гост се насочват към Фондация Soneva, която подкрепя усилията за залесяване, осигурява на общностите достъп до чиста вода и възстановява кораловите рифове, наред с други начинания.
Достъпност
Soneva не се препоръчва за гости с ограничена подвижност.
Има ли още нещо за споменаване?
Soneva Secret акцентира върху неприкосновеността на личния живот и уединението и се движи по тънката линия между най-добрия живот и внимателното управление и намаляване на щетите върху околната среда.
Престой за 7 нощувки в Overwater Hideaway на база пълен пансион в Soneva Secret от 14 110 паунда на човек. Цената включва споделен двупосочен трансфер с хидроплан, икономични полети и пропуски за салоните на летището в Обединеното кралство. Важи за пътуване до 20 декември 2024 г. Цените се базират на дата на отпътуване 2 септември 2024 г. с полет от Лондон Хийтроу с Etihad Airways. За допълнителна информация, моля, свържете се с Elegant Resorts Reservations на 01244 897514 или посетете elegantresorts.co.uk
Наталия Каменова
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