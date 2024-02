Топ европейските банкери имат таен клуб: FT

В продължение на повече от седем десетилетия една тайна и изключително влиятелна организация събира ръководителите на най-големите европейски банки два пъти годишно в луксозни хотели и кралски дворци на континента, за да обсъждат, наред с други въпроси, и формирането на световната политика, се посочва в доклад на Financial Times.



В статията се подчертава, че съществуването на IIEB (Institut International d'Etudes Bancaires) е почти неизвестно за членовете му, тъй като групата няма уебсайт и дневният ред на срещите ѝ не се оповестява публично. Съобщава се, че членовете са възпрепятствани да споделят подробности от дискусиите. "Това не е като в Давос, където всеки може да си купи място", заяви пред FT един от дългогодишните членове при условие за анонимност. "Това наистина е ексклузивно", добави той.



Някои членове се оплакват от липсата на прозрачност в групата, която беше създадена, за да насърчи по-тесните връзки между банките в момент на геополитическо напрежение и предизвикателства пред финансовата стабилност в Европа. "Ние бяхме членове в продължение на десетилетия, когато организацията служеше за сближаване на европейските банки", заяви пред FT Пар Боман, председател на шведската банка Handelsbanken. "Но след финансовата криза почувствахме, че нейната екстравагантност и липса на прозрачност не отговарят на нашите ценности."



В доклада се посочва, че IIEB е създаден в Париж през 1950 г. от ръководителите на четири кредитни институции от целия континент - Crédit Industriel et Commercial, Union Bank of Switzerland, Société Générale de Belgique и Amsterdamsche Bank. Целта е да се провеждат редовни дискусии на високо равнище относно развитието на банковия сектор, както и на икономиката и паричната система.

Обсъжданите теми отразяват притесненията на европейските банкери в определени периоди от време. През 50-те години на ХХ век например това е било създаването на дъщерни дружества в бившите колонии, докато през 60-те години вниманието се е насочило към глобалната роля на щатския долар, проблемите с Бретън-Уудската система на фиксирани валутни курсове и заплахата от американско поглъщане на европейски банки. Към края на века дискусиите в IIEB са по-скоро свързани с влиянието на еврото, разрастващия се пазар на деривати и сделките по сливания и придобивания между големите банки, пише FT.



"Тъй като европейските кредитори са подложени на натиск да подобрят недостатъчните си оценки - след като през последните години изостанаха значително от американските си конкуренти по отношение на рентабилността - и тъй като континентът се подготвя за дългоочакваната вълна от трансгранични сделки, МИЕБ навлиза в един от най-важните си периоди от създаването си след Втората световна война", пише вестникът.



Според FT, освен че е форум, на който най-добрите европейски финансисти могат да обменят идеи, IIEB служи и като елитен социален клуб, където в продължение на три дни съпругите на банкерите могат да се насладят на гала вечери, частни обиколки на исторически забележителности и шопинг от висок клас.



В доклада се отбелязва, че почти няма медийно отразяване на дейностите на IIEB през повече от седемте десетилетия на неговото съществуване, въпреки важността на обсъжданите теми.