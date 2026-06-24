Вътрешният министър иронизира регионалния публично, невиждано в кабинет досега

Освен открито, но не и медийно, на срещи с познати хора, членове на едва 49-дневното днес правителство започнаха и публично да се иронизират. Това не се беше случвало до момента с никой кабинет поне за последните 92 години, че и по-отдавна.
Вътрешният министър Демерджиев нарече пред камерите регионалния си колега Шишков "стопанин на пътя", което в адвокатската му уста прозвуча повече от саркастично. Той го разкритикува, че нищо не прави за пътната безопасност, която в голяма степен се дължи именно на инфраструктурата. И е истина, че от медийни изяви, както вече сме писали, на Шишков не му остава време да си върши конкретната работа.
Двамата са колеги още от служебните кабинети на Радев, като и двамата бяха титуляри в същите министерства в двата на сегашния вицепремиер Гълъб Донев. Което прави още по-учудваща вече неприкритата им ненавист.
И не подсказва особено силен мениджърски усет и умения на премиера Радев, да не говорим за военната дисциплина и уставност, които мнозина по инерция му приписват.
Михаил Първанов
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