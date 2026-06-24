  
26.06.2026 09:36

Вътрешният министър иронизира регионалния публично, невиждано в кабинет досега

Видян 98 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Освен открито, но не и медийно, на срещи с познати хора, членове на едва 49-дневното днес правителство започнаха и публично да се иронизират. Това не се беше случвало до момента с никой кабинет поне за последните 92 години, че и по-отдавна.


Вътрешният министър Демерджиев нарече пред камерите регионалния си колега Шишков "стопанин на пътя", което в адвокатската му уста прозвуча повече от саркастично. Той го разкритикува, че нищо не прави за пътната безопасност, която в голяма степен се дължи именно на инфраструктурата. И е истина, че от медийни изяви, както вече сме писали, на Шишков не му остава време да си върши конкретната работа.


Двамата са колеги още от служебните кабинети на Радев, като и двамата бяха титуляри в същите министерства в двата на сегашния вицепремиер Гълъб Донев. Което прави още по-учудваща вече неприкритата им ненавист.


И не подсказва особено силен мениджърски усет и умения на премиера Радев, да не говорим за военната дисциплина и уставност, които мнозина по инерция му приписват.


 


Михаил Първанов 


  



Етикети
, , , , , , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 24 юни 21:00ч.

Отново на 17 2009 г. ‧ Комедия/Фентъзи ‧ 1 ч 42 мин

Режисьор: Бър Стиърс Американски актьор
В ролите: Зак Ефрон Майк О'Донъл Матю Пери (Майк О'Донъл) Матю Пери Майк О'Донъл Лесли Ман (Скарлет) Лесли Ман Скарлет Томас Ленън (Нед) Томас Ленън Нед

виц на деня



- Мамо, излизам. Да купя ли нещо?

- Купи си апартамент и се махай! На 45 си вече.

към хороскоп хороскоп

везни

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки