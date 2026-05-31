Заповедта на ДАНС за изгонване на украинеца Олег Невзоров е отменена след обаждане на посланичката на Украйна

Украинската посланичка у нас Олеся Илашчук е спасила от екстрадиция от България инвеститора в незаконния жилищен квартал във варненската местност Баба Алино. Вътрешният министър Иван Демерджиев направи връзка между отменената заповед на тогавашния директор на ДАНС за изгонване на собственика на украинската корпорация КУБ, построила незаконно над 100 сгради върху 100 дка в защитена зона „Натура“ – Олег Невзоров, и разговори на Бойко Борисов и Делян Пеевски с посланичката на Киев у нас.

Бившият вече председател на ДАНС Деньо Денев, който беше сменен от правителството на Румен Радев, първо е издал заповед за обявяването на украинския бизнесмен за персона нон-грата, която е отменил дни по-късно. Според медийни публикации Невзоров е станал защитен свидетел по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, което вероятно е използвано като мотив екстрадицията му от България да бъде отменена.

Демерджиев посочи, че когато е бил служебен министър преди три гoдини, информацията, която е достигнала до него по случая била, че става въпрос за икономическа групировка. Поставил задача на МВР да работи по сигнала. „Тези действия са прекратени незабавно след мен“, заяви министърът, визирайки следващото ръководство на МВР.

„Няма никаква логика в такива действия, няма никакво правно основание, защо е направено, трябва да питате човека, който го е направил и хората, които стояха зад него. Визирам Борисов и Пеевски. Не вярвам Денев да е взел това решение, по-скоро е взето под натиск от хората, които изброих“, заяви вътрешният министър.

На въпрос какво отношение имат Борисов и Пеевски към Невзоров и незаконното строителство край Варна, той отговори: „Те имат отношение към украинския посланик, което е доста ясно изразено. Има данни за разговори и интервенции, свързани с украинския посланик, между тях и украинския посланик. В момента не мога да дам повече информация. Има данни за разговор, след който са предприети действията. Тези действия не са предприети автономно от страна на Деньо Денев, така да се изразя.“

Украинското посолство публикува изявление в защита на украинския инвеститор и разкритикува „речата на омразата и ксенофобията“ срещу украинци в България.

„Що се отнася до споменаването на дейността на отделни украински компании в България, припомняме, че икономическото сътрудничество между Украйна и Република България се основава на действащите междуправителствени споразумения за взаимна защита на инвестициите, които предвиждат гаранции за справедливо и равно третиране на инвеститорите, защита на техните законни права и осигуряване на прозрачни правни механизми за разрешаване на спорове“, се казва в позицията на дипломатическата мисия на Киев в София.

Междувременно МВР съобщи, че полицията е задържала трима от екипа на украинската фирма КУБ, пострoила комплекса в местността Баба Алино край Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР в морската столица. Собственикът Олег Невзоров обаче не е сред задържаните и местонахождението му не е известно.

Прокуратурата обяви, че работи по няколко досъдебни производства, като най-новото е за длъжностни престъпления и е образувано през последните дни.

То обхваща периода от юли 2023 г. до май 2026 г., което означава, че датира преди встъпването на кмета Благомир Коцев и застъпва края на мандата на кмета от ГЕРБ Иван Портних. На пресконференция Коцев обяви, че скоро ще бъде издадена заповед за събарянето на 104 сгради без разрешително за строеж върху незаконно изсечената горска площ, част от защитена зона „Натура 2000“.

Кирил Пламенов