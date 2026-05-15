ДА! Monty за гурме, но и за класика във Варна

MONTY е приятно изключение на фона на посредствените ресторанти по Черноморието. Основното място за хранене в Astor Garden на Св.Константин и Елена е добро съчетание на гурме и класика. Помпозният интериор на лобито на хотела прелива в по-уютната класика на интерора на заведението. Ако влизате откъм бара, обсипан и декориран само с неповторимите бутилки на Minuty 281, като да е в Martinez на Кроазет в Кан, където това прекрасно розе се лее, включително и в нашите чаши, ще се впечатлите от синия роял пред входа.

Разбира се, най-важно е менюто и пристъпваме към него. То започва с тартар от жълтепер тон, но продължава с нещо толкова традиционно за нашето море като домашно пушен паламуд и тарама. Скаридите са приготвени с билки, но - освен с българска сезонна салата, се поднасят и с кошничка от пармиджано. Специално внимание между Цезара и Буратата за салата Българско люто, в която доматите са сервирани с "хайвер от патладжан", крем от полезното овче сирене и с ябълково балсамико за разкош.

Много добри думи заслужава пилешкото филе, което опитахме, но със сигурност повечето гости ще се насочат към улова на деня- рибен, естествено, макар в малкото на брой позиции в менюто - както е във всеки наистина класен ресторант, да са представени всички видове меса - от телешки рибай или осо буко до иберийско прасе. Има и други морски предложения като котлет от калкан и филе от лаврак.

Десертите, които са ни слабост, също са фини и на ниво. Брюлето Царица Елеонора е кръстено така заради любимата на царското семейство резиденция Дворец Евксиногград, която се намира съвсем наблизо и заедно с манастира с минералния извор дава началото на курорта Св. Константин и Елена. Шоколадовата сфера е ОК, а по-интересен десерт е ПистаКио и мача. За съвсем накрая има и сорбета.

Важно е да се отбележи, че цените както на храната, така и на напитките са на съвсем прилично ниво, да кажем - около среден добър софийски ресторант, което е приятна изненада, особено на фона на високото качество. А шампанското - за онези, които държат на него, е доста приятно селектирано - от Вьов Клико до Дом Периньон.

Борис Ангелов