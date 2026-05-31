Манолев изваден от Магнитски

Имам информация, че съм окончателно изваден от списъка по чл. 7031(c) на Държавния департамент на САЩ и всички санкции спрямо мен са премахнати. Доколкото ми е известно, никога подобно решение на американските власти не е било преразглеждано.
Това е категорично доказателство за огромната несправедливост, която преди 5 години беше извършена спрямо мен. Щастлив съм, че след като спечелих всички дела срещу мен в България, сега идва и тази новина от Вашингтон. Лъжите по мой адрес издържаха 5 години. Истината остава завинаги.
Александър Манолев
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
Според съобщение на CNBC, позовавайки се на ...
бТВ Синема 31 май 21:00ч.
Режисьор: Bruno Barreto
В ролите: Stephen BaldwinChris PennGina Gershon