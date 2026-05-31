31.05.2026 10:05

Манолев изваден от Магнитски

Имам информация, че съм окончателно изваден от списъка по чл. 7031(c) на Държавния департамент на САЩ и всички санкции спрямо мен са премахнати. Доколкото ми е известно, никога подобно решение на американските власти не е било преразглеждано.


Това е категорично доказателство за огромната несправедливост, която преди 5 години беше извършена спрямо мен. Щастлив съм, че след като спечелих всички дела срещу мен в България, сега идва и тази новина от Вашингтон. Лъжите по мой адрес издържаха 5 години. Истината остава завинаги.


Александър Манолев


 



