N1 сме в ЕС по пушене

България оглави европеийската класация по пушене. 37% от нашите хора димят.

Това е 7 и половина пъти повече от целта на Евросъюза за намаляване на дела на пушачите като дял от населението до 2040 г., показват данни, публикувани от ЕП.

И другите "призьори" в класацията са балканци. Само процент зад нас са южните ни съседи от Гърция, а още 1 на сто зад тях са хърватите. Четвъртата позиция с 34% е за Румъния. Това е 10 на сто над средното ниво за ЕС.

В най-богатите държави се пуши най-малко. На дъното на ранглистата е Швеция с 8%, Нидерландия е предпоследна, над нея е Дания, която се нарежда зад Финландия, Ирландия и Люксембург.

