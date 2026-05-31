Звук лекува рак: FDA одобри откритие

Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри революционно неинвазивно лечение, което използва звукови вълни за насочване и разрушаване на неоперабилни тумори.


Технологията, известна под търговското наименование Edison System, позволява на интервенционалните рентгенолози прецизно да насочват и втечняват раковите клетки, като същевременно напълно щадят околните здрави тъкани.


Тъй като процедурата не изисква хирургични разрези, рискът от кървене е сведен до минимум. Това позволява дори на пациенти, приемащи лекарства за разреждане на кръвта, да се подложат на лечението и в повечето случаи да се приберат у дома още същия ден.


Макар все още да е сравнително ново направление в онкологията, хистотрипсията (техническото наименование на терапията) показва изключително обещаващи първоначални резултати. Ключово изследване, публикувано в списанието Radiology, отчита 95% успеваемост при постигането на клиничните цели и минимален брой сериозни усложнения.


Понастоящем технологията се използва за лечение на първични чернодробни тумори и метастатични ракови заболявания, разпространили се от други органи. Изследователите вече проучват дали този метод със звукови вълни може да бъде адаптиран за лечение на тумори и в други части на тялото, което потенциално би могло да проправи пътя към замяна на инвазивните терапии.


Източник: UCI Health – „Разтваряне на чернодробни тумори със звукови вълни“


Наталия Каменова


 


