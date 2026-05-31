Звук лекува рак: FDA одобри откритие

Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри революционно неинвазивно лечение, което използва звукови вълни за насочване и разрушаване на неоперабилни тумори.
Технологията, известна под търговското наименование Edison System, позволява на интервенционалните рентгенолози прецизно да насочват и втечняват раковите клетки, като същевременно напълно щадят околните здрави тъкани.
Тъй като процедурата не изисква хирургични разрези, рискът от кървене е сведен до минимум. Това позволява дори на пациенти, приемащи лекарства за разреждане на кръвта, да се подложат на лечението и в повечето случаи да се приберат у дома още същия ден.
Макар все още да е сравнително ново направление в онкологията, хистотрипсията (техническото наименование на терапията) показва изключително обещаващи първоначални резултати. Ключово изследване, публикувано в списанието Radiology, отчита 95% успеваемост при постигането на клиничните цели и минимален брой сериозни усложнения.
Понастоящем технологията се използва за лечение на първични чернодробни тумори и метастатични ракови заболявания, разпространили се от други органи. Изследователите вече проучват дали този метод със звукови вълни може да бъде адаптиран за лечение на тумори и в други части на тялото, което потенциално би могло да проправи пътя към замяна на инвазивните терапии.
Източник: UCI Health – „Разтваряне на чернодробни тумори със звукови вълни“
Наталия Каменова
Наталия Каменова
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
Виждате последната официална снимка на ...
бТВ Синема 31 май 21:00ч.
Режисьор: Bruno Barreto
В ролите: Stephen BaldwinChris PennGina Gershon
По улицата върви блондинка. Едната и гърда изскочила от блузата. Всички ахкат и охкат, и само един полицай намира в себе си мъжество да й каже:
- Госпожо, защо сте в такъв вид на обществено място!?
Тя си поглежда гърдата и възкликва:
- Ужас! Забравила съм си детето в автобуса!