Бащата на Ламин Ямал е само на 34 години

Бащата на Ламин Ямал – Мунир Насрауи, е роден през 1992 г. и в момента е на около 34 години. Той става баща едва на 15-годишна възраст, когато през юли 2007 г. се ражда Ламин Ямал.

Необичайната възрастова разлика предизвика бурни реакции и стана вирусна тема в социалните мрежи, тъй като много представители на поколението на милениалите осъзнаха, че са по-възрастни от бащата на една от най-големите звезди на световния футбол.

Кирил Пламенов