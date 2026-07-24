  
Бащата на Ламин Ямал е само на 34 години

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24.07.2026 09:57

Бащата на Ламин Ямал е само на 34 години

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Бащата на Ламин Ямал – Мунир Насрауи, е роден през 1992 г. и в момента е на около 34 години. Той става баща едва на 15-годишна възраст, когато през юли 2007 г. се ражда Ламин Ямал.


Необичайната възрастова разлика предизвика бурни реакции и стана вирусна тема в социалните мрежи, тъй като много представители на поколението на милениалите осъзнаха, че са по-възрастни от бащата на една от най-големите звезди на световния футбол.


Кирил Пламенов


 



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