Бащата на Ламин Ямал е само на 34 години

Бащата на Ламин Ямал – Мунир Насрауи, е роден през 1992 г. и в момента е на около 34 години. Той става баща едва на 15-годишна възраст, когато през юли 2007 г. се ражда Ламин Ямал.
Необичайната възрастова разлика предизвика бурни реакции и стана вирусна тема в социалните мрежи, тъй като много представители на поколението на милениалите осъзнаха, че са по-възрастни от бащата на една от най-големите звезди на световния футбол.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 26 юли 21:00ч.
Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Лиъм Нийсън, Том Бейтман, Том Джаксън, Еми Росъм, Доменик Ломбардози, Джулия Джоунс, Джон Доман и Лора Дърн.
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