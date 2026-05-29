Временна арена за UFC се изгражда пред Белия дом

Монтажът на временна арена за боеве на UFC активно върви на Южната поляна на Белия дом.

Двубоите ще се проведат на 14 юни и ще бъдат посветени на 80-ия рожден ден на Доналд Тръмп, както и на Деня на независимостта на САЩ. Кулминацията на вечерта ще бъде битката между шампиона на UFC в лека категория, испанеца Илия Топурия, и американеца Джъстин Гейджи.

Кирил Пламенов