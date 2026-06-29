1 добавка за по-добра кожа, имунитет и метаболизъм, коя е?

Изглежда, че всеки ден се появява нова „магическа“ съставка в TikTok – нещо, което обещава да подобри храносмилането или да придаде естествен блясък на кожата без грим. Но когато глутатионът започна да се представя като „златната среда“ сред антиоксидантите, интересът към него рязко нарасна.

Знаменитости като Гуинет Полтроу и Ким Кардашиян го хвалят заради потенциалните му ползи за червата, кожата и цялостното здраве. Макар много модерни съставки да се оказват временни тенденции, експерти твърдят, че глутатионът е повече от поредната мода.

„Глутатионът е главният антиоксидант на тялото ви и заслужава това определение“, казва сертифицираният специалист по интегративно хранене Коко Пиерел. По думите ѝ той не само неутрализира щетите, причинени от свободните радикали, но и „презарежда“ други антиоксиданти като витамините C и E, за да продължат да работят ефективно.

Иронията при глутатиона е, че човешкото тяло естествено го произвежда. С времето обаче фактори като стрес, замърсяване, алкохол и стареене могат да намалят нивата му. Това отслабва една от защитните системи на клетките, което е причината някои хора да прибягват до добавки.

Какво представлява глутатионът?

Експертите го описват като своеобразна „презареждаща батерия“ за останалите антиоксиданти в организма. Това е малка молекула, която се произвежда във всяка клетка и е изградена от три аминокиселини.

Тя изпълнява няколко важни функции – помага за ограничаване на клетъчните увреждания, подпомага естествените процеси на детоксикация в черния дроб и поддържа защитата на организма срещу оксидативен стрес.

За разлика от антиоксидантите, които приемаме чрез храни като боровинки или кейл, глутатионът се произвежда основно в черния дроб и има роля за имунната функция, възстановяването на клетките и защитата от свободни радикали.

Защо хората приемат глутатион?

Според специалисти глутатионът може да бъде полезен за хора, които искат да подкрепят имунитета си, здравето на храносмилателната система и вида на кожата.

Диетологът Ейми Дейвис посочва, че жените могат да имат допълнителна полза от добавките, тъй като глутатионът участва в изчистването на метаболитите на естрогена от организма.

По време на перименопауза и менопауза нивата на естроген спадат, което може да доведе до повишен оксидативен стрес. Тъй като естественото производство на глутатион също намалява с възрастта, допълнителният прием може да помогне за поддържане на антиоксидантната защита.

Съставката често е свързвана и с т.нар. „сияние на кожата“ – подобряване на еластичността, равномерния тен и по-свежия вид.

Какви са ползите?

Тъй като оксидативният стрес влияе на почти всички системи в тялото – от мозъка и кожата до червата и вътрешните органи – глутатионът се разглежда като антиоксидант с широко действие.

Сред най-често споменаваните ползи са:

по-сияйна и равномерна кожа;

подкрепа за нормалната работа на червата;

по-добра имунна защита;

повече енергия;

подпомагане на здравословното стареене.

Някои ефекти не се забелязват веднага, тъй като част от ролята на глутатиона е свързана с дългосрочна клетъчна защита.

Колко глутатион трябва да се приема?

Специалистите препоръчват да се започне с по-ниска доза. Според Коко Пиерел за обща антиоксидантна подкрепа често се посочват около 250–500 милиграма дневно, а при цели като подобряване на тена и блясъка на кожата диапазонът може да достигне 500–1000 милиграма.

Експертите подчертават, че по-важна от високата доза е постоянността на приема. Комбинацията с витамин C също се смята за подходяща, тъй като двата компонента могат да подсилват действието си.

Има ли рискове?

Инжекционните форми на глутатион също набраха популярност, включително като част от уелнес процедури. Според специалисти интересът към тях не е само временна тенденция, тъй като те заобикалят храносмилателната система и действат по-бързо.

Въпреки това подобни процедури трябва да се извършват само от квалифицирани медицински лица, тъй като дозировките не са универсално стандартизирани и това все пак е медицинска интервенция.

В крайна сметка глутатионът не е ново „чудо“, а естествен компонент на човешкото тяло, чиято популярност расте заради ролята му в защитата на клетките и поддържането на здрав вид.

Наталия Каменова