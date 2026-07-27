Кой е газлайтерът и как да не му станем жертва?

Gaslighting e тренди дума, но и тревожно понятие в психологията, както разказахме във вчерашния ни лайфхак. Това е специфичен начин за управление на хора, когато някой се превръща и внушава в „газова лампа” според названието – в пътеводна светлина, за да звучи по-добре и се възползва от това, за да третира друг/други. Освен любим човек, приятел, бизнес партньор, в тази роля може да влезе дори терапевт. В днешния ни психологически лайфхак разказваме що за чудо е това и как да му противодействаме.
Газлйтингът е една от формите на вербално насилие/тормоз, манипулативно поведение, при което газлайтерът – така го наричат спецовете, налага контрол и управлява върху усещанията, мислите, действията и емоционалното състояние, включително самооценката на другия – т.нар. газлайти.
На базата на въпросник с 25 питания психолозите разграничават 3 типа газлайтери: бляскавият, доброто момче и заплашващият. Целта и на тримата е една и съща: превръщането на другия в жертва члез внушаване на ниска самооценка, несигурност, стрес, объркване, съмнение, тревожност, депресия и може да се достигне дори до психоза. Изразява се в системни негативни забележки, контролиращо поведение, заплахи и насилие. Споменахме и по-тънки трикове като ваденето или създаването на травмиращи спомени например.
Първият лайфхак е как да разпознаваме вредния тип с всяко от лицата му?
Блестящият газлайтер обикновено започва да контролира другия с ласкателства и създаване на усещане за специалност, за да го „купи” и след това да му наложи контрола си, след като вече го е изработил.
Доброто момче удовлетворява своите нарцистични потребности – КАКЪВ Е НАРЦИСЪТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ РАЗКАЗВАМЕ ИДНАТА СЪБОТА, като се представя за заинтересован от жертвата и нейното благополучие, вместо което обаче й налага своя контрол.
Заплашващият газлайтер директно агресира най-меко чрез постоянни критики и обезценка, неодобрение на газлайтито.
Друг лайфхак е да наблюдаваме, когато някой ни кара да се чувстваме притеснени в неговата компания. Кара ни, волно или неволно да се обясняваме, да се оправдаваме, да не се чувстваме на себе си, както се казва.
Изобщо: ГАЗЛАЙТИНГ Е ТОГАВА, КОГАТО УСЕТИМ, ЧЕ НЯКОЙ ОПИТВА ДА ПОДМЕНЯ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА.
Газлайтерите извъртат фактите, подценяват чувствата, карат ни да вярваме, че ние самите сме проблемът си.
Лайфхак:
Хващате близък човек в лъжа. Имате дори доказателство – примерно текстово съобщение, скрийншот, ясен спомен. Вместо да си признае, той казва:
Ти сериозно ли ще ми вадиш стари истории, параноик!
Няма такова нещо! Нещо не разбираш!
Винаги приеначаваш: писна ми от тая драма!
Всички те мислят за луд/а и явно са прави!
Затова нямаш приятели!
Изобщо, бързото агресиране, може и физическо, при вида на очевидното, спешните опити да ни се вмени вина, рязкото желание за подмяна на действителността е ясен белег, че се опитва да ни газлайтва!
Човек понякога дори може да се съмнява в собствената си памет – нали отвчера говорим за манипулирането на и чрез спомените.
Често в такива ситуации, ако не ги овладеем, сами се чуваме да се извиняваме/оправдаваме/обясняваме, докато всъщност сме прави!
Някои хора газлайтват по интуиция. Други по инерция. Най-лошите – съвършено преднамерено!
Целта обаче винаги е една: осъществяване на контрол и превръщанена уж близкия човек в жертва. Да се почувства малък, нещастен, объкан и безсилен! Газлайтерите са умели комуникатори. Те знаят точно как да манипулират емоциите, да ни карат да се съмняваме в себе си, да обръщат истината в своя изгода.
Те играят игрички на мисълта и, ако не внимавате, с удоволствие успяват да постигнат загуба на увереност и на самочувствие в другия. И да го вкарат в своята измислена реалност.
Лайфхак кое може да ни спаси?
Вярвайте на инстинктите си
Придържайте се към фактите
Поставете граници
Знайте силата си, която винаги е в истината
Търсете подкрепа (външна – приятелска, роднинска, колегиална, даже терапевтична, защото ще видите нещата от обективна перспектива)
Газлайтерите са експерти в правенето на грешното да изглежда вярно, лъжата – истина, злото – добро и т.н.
Най-силното оръжие, което имате срещу тях е съзнанието и осъзнаването.
Веднъж осъзнали газлайтинга, вземате контрола върху ситуацията обратно в себе си и никой вече не може да ви каже как се чувствате и какво трябва да мислите. НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕНАПИШЕ ВАШАТА РЕАЛНОСТ!
Силни сте, умни сте и най-важното – не сте луди, в което газлайтерът винаги убеждава жертвата си. Не му го позволявайте! Просто бъдете верни на истината!
Борис Ангелов
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