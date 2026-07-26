  
15.08.2026 00:08

5 от 9 знака, че сте/е „нарцис”

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В днешния ни психологически лайфхак даваме признаците, че вие или човекът срещу вас е „нарцис” – самовлюбен егоцентрик, който може да бъде много тежък за понасяне. Ето кратко и ясно определение от специалиста:


 


9 симптомa на НАРЦИСТИЧНО ЛИЧНОСТОВО разстройство


В Диагностичния и статистически наръчник на психичните разстройства (DSM-5) -ползва се в САЩ, има специфични критерии за диагностициране на нарцистично личностово разстройство.


Критериите включват проявяването на поне пет от тези девет симптома (поведения) на нарцистично личностово разстройство:


1. Грандиозност и самонадеяност


2. Фантазии за успех, съвършенство или власт


3. Силна убеденост, че е специален и уникален


4. Нужда от възхищение и похвала


5. Овластено поведение; Очакване, че другите са му длъжни (sense of entitlement)


6. Използване на другите за лична изгода


7. Ниска степен на емпатия


8. Завист, ревност и недоверие


9. Арогантност, надменност и презрение


 


Проф. Цв. Гълъбова



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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки