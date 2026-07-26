5 от 9 знака, че сте/е „нарцис”

В днешния ни психологически лайфхак даваме признаците, че вие или човекът срещу вас е „нарцис” – самовлюбен егоцентрик, който може да бъде много тежък за понасяне. Ето кратко и ясно определение от специалиста:
9 симптомa на НАРЦИСТИЧНО ЛИЧНОСТОВО разстройство
В Диагностичния и статистически наръчник на психичните разстройства (DSM-5) -ползва се в САЩ, има специфични критерии за диагностициране на нарцистично личностово разстройство.
Критериите включват проявяването на поне пет от тези девет симптома (поведения) на нарцистично личностово разстройство:
1. Грандиозност и самонадеяност
2. Фантазии за успех, съвършенство или власт
3. Силна убеденост, че е специален и уникален
4. Нужда от възхищение и похвала
5. Овластено поведение; Очакване, че другите са му длъжни (sense of entitlement)
6. Използване на другите за лична изгода
7. Ниска степен на емпатия
8. Завист, ревност и недоверие
9. Арогантност, надменност и презрение
Проф. Цв. Гълъбова
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