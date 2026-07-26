5 от 9 знака, че сте/е „нарцис”

В днешния ни психологически лайфхак даваме признаците, че вие или човекът срещу вас е „нарцис” – самовлюбен егоцентрик, който може да бъде много тежък за понасяне. Ето кратко и ясно определение от специалиста:

9 симптомa на НАРЦИСТИЧНО ЛИЧНОСТОВО разстройство

В Диагностичния и статистически наръчник на психичните разстройства (DSM-5) -ползва се в САЩ, има специфични критерии за диагностициране на нарцистично личностово разстройство.

Критериите включват проявяването на поне пет от тези девет симптома (поведения) на нарцистично личностово разстройство:

1. Грандиозност и самонадеяност

2. Фантазии за успех, съвършенство или власт

3. Силна убеденост, че е специален и уникален

4. Нужда от възхищение и похвала

5. Овластено поведение; Очакване, че другите са му длъжни (sense of entitlement)

6. Използване на другите за лична изгода

7. Ниска степен на емпатия

8. Завист, ревност и недоверие

9. Арогантност, надменност и презрение

Проф. Цв. Гълъбова