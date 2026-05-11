Ново популярно наблюдение в областта на храносмилателното здраве твърди, че проста 10-минутна разходка след хранене може да облекчи симптомите на киселинен рефлукс. Според специалистите по гастроентерология, лекото движение след хранене подпомага по-бързото изпразване на стомаха и намалява натиска върху него.
Това може да ограничи връщането на стомашна киселина към хранопровода, което причинява парене и дискомфорт .
Лекарите обясняват, че проблемът с рефлукса често се засилва при продължително седене или лягане веднага след хранене. В такова положение гравитацията не подпомага храносмилането и киселината по-лесно се връща нагоре. Дори кратка разходка от около 10 минути може да подобри движението на храната и газовете в храносмилателната система .
Някои специалисти добавят, че подобен навик може да има и допълнителни ползи за метаболизма и кръвната захар.
Редовното движение след хранене стимулира мускулите да усвояват глюкозата по-ефективно. Това намалява усещането за тежест и подуване, което често съпровожда лошото храносмилане.
Въпреки това експертите подчертават, че този метод не замества медицинското лечение при хроничен гастроезофагеален рефлукс. При чести симптоми като парене, болка или регургитация е необходимо консултиране с лекар. Разходката е по-скоро допълваща мярка в рамките на по-здравословен начин на живот.
Кирил Пламенов
