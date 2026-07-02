10 опасни признака на рак на кожата, които НЕ са бенки. Белези, корички и петна, които никога не бива да пренебрегвате

Без преувеличение може да се каже, че Великобритания е изправена пред криза с рака на кожата, като броят на случаите достига рекордни нива.

Меланомът – най-смъртоносната форма на заболяването – никога досега не е бил диагностициран толкова често. Всяка година близо 21 000 британци научават, че страдат от него, а тенденцията не показва признаци на забавяне.

Тъй като горещите лета се превръщат в новото нормално за Обединеното кралство, онкологичните специалисти предупреждават, че до 2040 г. годишният брой на случаите може да достигне 26 500. В същото време всяка година се лекуват около 200 000 случая на немеланомен рак на кожата, като броят им се е увеличил повече от два пъти спрямо 90-те години на миналия век.

Според анализ на Cancer Research UK увеличението се дължи основно на нарастващото и застаряващо население на страната.

От организацията обаче подчертават, че огромната част от тези случаи могат да бъдат предотвратени.

Предупреждението идва на фона на горещата вълна във Великобритания. Националната метеорологична служба издаде рядко срещано червено предупреждение за сряда и четвъртък, което означава, че екстремните жеги могат да представляват опасност за живота дори на напълно здрави хора.

При очаквани температури над 39 градуса в някои части на страната специалистите обясняват как да намалим риска от това опасно заболяване и кои предупредителни признаци не бива да пренебрегваме.

Внимавайте за бели петна и изчезващи бенки

Повечето меланоми се откриват, защото се появяват като нова бенка или като промяна в съществуваща, най-често върху изложени на слънце участъци от кожата, обяснява д-р Кристофър Роуланд Пейн, консултант дерматолог в The London Clinic.

По-малко известен предупредителен знак обаче е бенка, която започва да се смалява или напълно изчезва.

„Амеланотичните меланоми могат да изглеждат розови или почти безцветни, което ги прави изключително трудни за разпознаване“, казва специалистът.

Това често води до забавяне на диагнозата с потенциално животозастрашаващи последици. Когато бъде открит навреме, меланомът почти винаги е лечим, но с напредването му терапията става значително по-трудна.

Затова лекарят препоръчва редовно да преглеждате кожата си и да следите дори за най-незначителни промени, включително при вече съществуващи бенки.

„Пърхотът“ понякога може да е знак за нещо много по-сериозно

Ракът на кожата може да се развие навсякъде по тялото, но често е най-труден за откриване по главата и скалпа, тъй като тези зони трудно се виждат.

Макар че много хора защитават лицето си от вредните ултравиолетови лъчи, скалпът остава една от най-пренебрегваните области, въпреки че е силно уязвим към слънчево увреждане.

Специалистите предупреждават, че постоянна чувствителност, зачервяване по линията на косата или дори упорит „пърхот“ не бива да бъдат подценявани, особено ако симптомите не изчезват.

„Не е необичайно хората да изгорят по пътя на косата си, но често го осъзнават едва когато кожата започне да се лющи“, казва д-р Роуланд Пейн.

„Дотогава увреждането вече е настъпило.“

Това лесно може да бъде объркано със сух скалп или пърхот, въпреки че всъщност лющенето може да е възпалителна реакция вследствие на слънчево увреждане.

Самият пърхот не е симптом на рак на кожата, но упорито лющещо се петно на едно и също място може да бъде.

Сред тревожните признаци са едри или неравномерни люспи, промяна в цвета на кожата на главата или кървене.

Затова лекарят съветва да нанасяте слънцезащитен крем и по пътя на косата, както и да носите шапка.

Не пренебрегвайте коричките по скалпа

Сухите, лющещи се участъци от кожа, увредена от слънцето, известни като соларни кератози, невинаги са злокачествени, но увеличават риска от развитие на рак на кожата.

„По-възрастните плешиви мъже, които имат корички по скалпа, непременно трябва да се консултират с лекар“, предупреждава д-р Роуланд Пейн.

„Тези изменения може да изглеждат безобидни, но всяка соларна кератоза трябва да бъде прегледана, особено ако сърби, кърви или е болезнена.“

Слънчевите петна обикновено са безобидни, но следете дали се променят

Повечето слънчеви петна не представляват опасност. В някои случаи обаче те могат да бъдат признак на лентиго малигна – бавно развиваща се форма на меланом.

Обикновено се появява като неравномерно оцветени петна по лицето, ушите или шията.

Тревожни признаци са асиметричната форма и по-тъмните участъци в иначе по-светлото петно.

Черни линии или петна под нокътя не бива да се пренебрегват

„Черното петно под нокътя обикновено е безобидно, но меланом може да се появи навсякъде по ръцете и краката, включително по стъпалата или под ноктите“, казва д-р Роуланд Пейн.

Този вид рак, известен като акрален меланом, се среща по-често при хора с африкански или азиатски произход и може да се развие по дланите, ходилата или под ноктите.

Поради това често се открива в по-късен стадий.

Нова подутина на клепача също може да бъде предупредителен знак

Ракът на клепача, включително базоцелуларният карцином, е сравнително рядък, но се среща, особено след продължително излагане на слънце.

Между 5 и 10 процента от всички видове рак на кожата се развиват именно върху клепачите.

Сред най-честите симптоми са гладка, лъскава или восъчна подутина, твърдо зачервено възелче или плоско образувание с цвета на кожата, наподобяващо белег. Повечето от тези тумори се появяват на долния клепач.

„Всички знаем, че слънчевите очила предпазват очите, но те защитават и клепачите – място, което често пропускаме, когато нанасяме слънцезащитен крем“, казва дерматологът.

Розовият или оранжевият тен може да подсказва увреждане

Не съществува безопасен или здравословен тен. Потъмняването на кожата е резултат от въздействието на ултравиолетовите лъчи, които стимулират производството на меланин като защитен механизъм срещу по-нататъшно увреждане.

Дори хората, които лесно почерняват, могат да бъдат изложени на риск, затова е важно да обръщат внимание на оттенъка на тена си.

„Хората, които лесно придобиват тен, често изпитват фалшиво чувство за сигурност“, обяснява д-р Роуланд Пейн.

„Именно тази привидна способност ги кара да прекарват повече време на слънце, а всъщност кожата им многократно се уврежда.“

Според него трябва да бъдете особено внимателни, ако тенът има розов оттенък или ако след престой на слънце кожата стане суха, тъй като и двете могат да бъдат признаци на увреждане.

Най-важното: избягвайте слънчевите изгаряния и използвайте слънцезащитен крем

„Не искаме хората да спрат да се забавляват или да стоят затворени вкъщи, но с повишаването на температурите трябва да бъдем по-внимателни колко време прекарваме на слънце“, казва д-р Роуланд Пейн.

Според организацията Melanoma Focus само едно тежко слънчево изгаряне в детството или юношеството може да увеличи повече от два пъти риска от развитие на меланом по-късно в живота.

„Слънчевото изгаряне уврежда ДНК. Това не само повишава риска от меланом, но и отслабва имунната система, която помага на организма да потиска развитието на раковите клетки“, обяснява той.

„Когато изгорите на слънце, всъщност понасяте двоен удар.“

За да намали риска, британската Национална здравна служба препоръчва да се ограничава престоят на пряка слънчева светлина, особено около обяд, както и редовно да се използва слънцезащитен крем с фактор поне SPF 30 и четири или пет звезди за UVA защита.

И дори ако досега не сте предпазвали кожата си достатъчно, никога не е късно да започнете.

Източник: dailymail.com