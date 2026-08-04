Aperol отстъпва заради Hugo- тренда при коктейлите

Aperol отстъпва позиции заради възхода на коктейла Hugo.
Продажбите на ликьора St-Germain на Bacardi растат по-бързо от тези на Aperol на Campari това лято, тъй като коктейлът Hugo Spritz с ликьор от бъз набира все по-голяма популярност в Съединените щати.
Наталия Каменова
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Около 3000-годишна конска челюст, открита ...
бТВ Синема 09 август 21:00ч.
Режисьор: Тод Филипс
В ролите: Хоакин Финикс Arthur Fleck Робърт де Ниро Мъри Франклин Зази Битц Софи Дюмон Глен Флешлър
Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.
- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…
- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.
- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!
Практичният ви подход ще бъде ключов за разрешаването