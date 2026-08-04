  
Aperol отстъпва заради Hugo- тренда при коктейлите

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15.08.2026 07:08

Aperol отстъпва заради Hugo- тренда при коктейлите

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Aperol отстъпва позиции заради възхода на коктейла Hugo.


Продажбите на ликьора St-Germain на Bacardi растат по-бързо от тези на Aperol на Campari това лято, тъй като коктейлът Hugo Spritz с ликьор от бъз набира все по-голяма популярност в Съединените щати.


Наталия Каменова


 


 



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