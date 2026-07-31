ДА! Баски кейк като заведение и защо е по-добрият чийзкейк

Голям тренд е баската торта, която не знам защо на повечето места в София я наричат баски чийзкейк, след като самите американци използват първото название, а на тях се дължи световната мания по сладкиша. В милионния град се появи заведение само за този десерт. И на витрината му не стои само това страшно признание. А и още едно твърдение - че този е по-добрият чийзкейк. И си е така, както казва Невена Коканова в така ироничния и прекрасен филм Дами канят.
Първото, което ще отбележим е, че баската торта в заведението Баски кейк е мини. И затова не е парче, а си е цяла и кръгла. На витрината откъм улица Цар Асен, на две крачки от Патриарха при култовото кръстовище с бул. Витоша, ще видите многото видове, които домакините приготвят. Има класически - поставен най-отдолу. Най-отгоре съседстват избраният от нас и наистина чудесен с бял шоколад и малини, така модният с пистакио - поради това единствен зелен, както и с пъпеш.
Отдолу, но пак над класиката, заварихме ултра тренди бискофф баска торта, до нея една с парче млечен шоколад отгоре и от другата страна - с Киндер, което на нас вече ни идва в повече.
Вариантът с малини и бял шоколад е супер избор, защото прави сладкиша по-мек и не така сух, да не говорим, че самият плод е прекрасен за какво ли не и не е случайно, че в италианската, испанската и френската традиция е толкова харесван за красивата декорация и стипчива нотка във вкуса на десертите. Още повече, малините, за разлика от изварената торта, не са печени.
Предупрежданаме - хапва се бързо и въпросът е човек да спре, преди да се върне за трети. Ние успяхме и така разбрахме защо в мъничкото заведение няма маси за сядане. Ако имаше как хората щяха да излизат обратно през вратата?! Шегуваме се, разбира се.
Борис Ангелов
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