14-годишно момче загина в катастрофа с млад шофьор край самуилското село Богданци

14-годишно момче загина при тежка катастрофа край самуилското село Богданци, съобщиха от полицията в Разград.
Инцидентът е станал около 23:15 ч. на 20 юни на път III-2005. Лек автомобил БМВ, управляван от 20-годишен мъж от село Мортагоново, излязъл от пътя на десен завой, преобърнал се и се ударил в крайпътна канавка.
На място е загинал 14-годишен пътник от село Кривица. Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни, а по случая е образувано досъдебно производство. Тялото на момчето е изпратено за аутопсия.
Кирил Пламенов
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14-годишно момче загина при тежка ...
бТВ Синема 24 юни 21:00ч.
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