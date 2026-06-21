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21.06.2026 19:37

14-годишно момче загина в катастрофа с млад шофьор край самуилското село Богданци

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14-годишно момче загина при тежка катастрофа край самуилското село Богданци, съобщиха от полицията в Разград.


Инцидентът е станал около 23:15 ч. на 20 юни на път III-2005. Лек автомобил БМВ, управляван от 20-годишен мъж от село Мортагоново, излязъл от пътя на десен завой, преобърнал се и се ударил в крайпътна канавка.


На място е загинал 14-годишен пътник от село Кривица. Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни, а по случая е образувано досъдебно производство. Тялото на момчето е изпратено за аутопсия.


Кирил Пламенов


 



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