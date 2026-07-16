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01.08.2026 00:08

ДА! Кроасан Сахер и още много нещо в Хляб - не само пекарна, ами цял артклуб

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Най-скъпият кроасан в София в редово заведение е моделът Сахер на Хляб. Вътре в него има блат от прочутата виенска торта, разбира се, с добавеното задължително кайсиево сладко. Отгоре има богата шоколадова глазура, а за "черешка" е поставено цветенце, направено от тестото на канлЕ - френски сладкиш, който го има тук, а вече сме го описвали и от друго място в София.


Модерната пекарна на ул. Екзарх Йосиф до Пожарната е интересно място за пробване на нови трендове. Което се вписва напълно в кулинарния хъб, заформен наоколо по тази старософийска улица, предлагаща и от двата си бряга в частта между ул. Раковски и Дома на киното различни концептуални гастрономически изкушения.



Хляб не е само място за печене на тестени изделия, а е нещо като артклуб, където млади интелектуалци се събират по всяко време на деня. Или поне ние всеки път попадаме на артперсони от различни поколения. Предишния път с Мариела Гемишева - легендата и пионарката на аванагардната ни мода се обсъждаха изложби, последния преди седмици млади артисти коментираха протестите в НАТФИЗ и смехотворната реакция на ректора,както и да се казва, но наричащ сам себе си "изтъкнат учен и специалист".


Освен хляб, както предполага названието, има различни сладки и солени, правени на място изделия. Например ръчно създадени дебели бисквити. Или солен кроасан, изплетен от бутер тесто и поръсен с различни неща.


Има ги и онези КанлЕ, които сме ви представяли и от друга актуална пекарна. Тук обаче са 2 вида и доста по-дизайнерски приготвени. На същата цена.


 


Борис Ангелов 


 



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