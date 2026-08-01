Инфантино пред оставка като шеф на ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е близо до оставка, съобщава журналистът Ромен Молина.
Според информацията му Инфантино е загубил подкрепата на служители и висши представители във ФИФА, както и контрола върху организацията.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 02 август 21:00ч.
Режисьор: Люк Бесон
В ролите: Мила Йовович Leeloo Крис Тъкър Ruby Rhod Брус Уилис Корбен Далас Гари Олдман Jean-Baptiste Emanuel Zorg
Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.
- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…
- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.
- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!