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01.08.2026 07:08

Инфантино пред оставка като шеф на ФИФА

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Президентът на ФИФА Джани Инфантино е близо до оставка, съобщава журналистът Ромен Молина.


Според информацията му Инфантино е загубил подкрепата на служители и висши представители във ФИФА, както и контрола върху организацията.


Кирил Пламенов


 



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