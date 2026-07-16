7 психо техники как да "изработим" другите

Още преди 90 години Колумбийският университет в САЩ - един от най-престижните в света тогава и сега, създава Институт за анализ на пропагандата и формулира 7 техники, чрез които психологически да "изработваме" другите. Ето ги тези манипулативни трикове за ефективна комуникация и преднамерено влияние в нашия днешен психологически лайфхак:

1. Етикетиране - наричаме някого с негативна конотация, която се запомня и започва да се използва активно, може да бъде и иронично използване на дума, която преди дадена промяна е била с положително възприемане и е била налага като "комунисти" например. А може да бъде и словотворчество. Много активно се използва у нас в момента: "зелени чорапи","копейки", "дерибеи", "герберасти", "умни и красиви", "джендъри" и т.н. По време на пандемията пък бяха "ваксъри" и "антиваксъри".

2. Абстрактни генерализиращи понятия, чийто смисъл понякога не е съвсем ясен, но вършат работа за заклинания, изолиране, разделяне и т.н. Например "евроатлантически ценности". Или използването за щяло и нещяло на "православието" и производни.

3. Трансфер - прехвърляне на характеристики от едно към друго, за да предизвикат желаната конотация - приемане или отхвърляне. Може да трансферираме авторитет, а може и в негативен контекст да обиждаме по този начин, без да има опасност да ни съдят. Например наричането на хора от определена раса "маймуни". Или пък на даден футболен отбор "фараони", "мореплаватели", "шахматисти", което спортните коментатори особено много използват.

4. Техниката "обикновени хора". Характерен пример - Радев обяви, че вече е обикновен човек, когато заяви, че напуска президентския пост предсрочно. Сякаш преди е бил необикновен - може ли някой изобщо да бъде - поне според християнската религия - не, но вече е един от останалите. Класически пример е названието на документален филм за кръгла годишнина на тогавашния Първи партиен и държавен ръководител Тодор Живков - Човек от народа.

5. Присъединяване към мнението на мнозинството/силните: "всички говорят", "всички правят", "цяла София", "цяла България", "цяла Европа", "цял свят", "всички нормални хора" - психо атака за обезценка на другата гледна точка.

6. Позоваване на авторитети - при соца ръководителите цитираха Маркс, Ленин, Димитров, сега се позовават на Брюксел/Вашингтон.

7. Избирателно изпускане на инфо - подбор на факти и премълчаване на други. Приема се естествено, тъй като човек е способен да асимилира/поеме до 7 обекта/факта инфо плюс-минус 2 в даден момент. Останалото се изпуска. Не е случайно, че е толкова култова фразата Бог е в детайлите, която - кой знае защо в съвременното инфо поле е превърната в обратното: Дяволът е в детайлите. Но често се изпускат заради характера на нашата избирателна памет. Но честно е обратното - да не ни се поднасят избирателни, а ние да си избираме кое да определя контурите на нашата т.нар. Голяма картина.

Утре очаквайте продължение: Какво е фрейминг и как да го използваме???!!!

Михаил Първанов