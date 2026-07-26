$15М взема Тръмп за титлата от Испания като данък премия от FIFA

Националният отбор на Испания ще трябва да плати около 30% от премията си за спечелването на Световното първенство, което се равнява на приблизително 15 млн. долара, под формата на данък, съобщава Fox News.

Обикновено FIFA се договаря със страните домакини на турнира наградните суми да бъдат освободени от данъци. В случая обаче американските власти са приели, че испанските футболисти не представляват единен отбор за данъчни цели, а отделни данъкоплатци, получили доход на територията на Съединените щати.

На снимката: Френски фенове празнуват победата на националния си отбор над Швеция в мач от Световното първенство по футбол през 2026 г. в нюйоркския квартал Бруклин, 30 юни 2026 г. , Leonardo Munoz/AFP

Кирил Пламенов