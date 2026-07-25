  
САЩ разкриват само малка част от информацията за НЛО, истинските доказателства още се пазят: Стивън Гриър

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25.07.2026 08:07

САЩ разкриват само малка част от информацията за НЛО, истинските доказателства още се пазят: Стивън Гриър

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Администрацията на президента Доналд Тръмп умишлено публикува само ограничена част от документите за неидентифицираните аномални явления (UAP), докато далеч по-значима информация остава засекретена. Това твърди д-р Стивън Гриър – една от най-популярните и същевременно най-спорните фигури в движението за разкриване на информация за НЛО.


В интервю за Daily Mail Гриър заявява, че според него американските власти разполагат с много по-сериозни доказателства, но ги разкриват постепенно като част от процес, който той нарича „акултурация“ – поетапно подготвяне на обществото за евентуални шокиращи разкрития.


„Това е нова глава за човечеството“, казва Гриър, според когото истинската информация ще промени представите ни за мястото на човека във Вселената.


Гриър е основател на организацията Disclosure Project, която от години събира свидетелства на бивши военни, разузнавачи и държавни служители, твърдящи, че са имали досег до програми, свързани с НЛО. По негови думи през последните 35 години са били разпитани над 800 предполагаеми свидетели, а събраните материали вече са предоставяни на членове на Конгреса и на специални правителствени структури.


В края на юни тази година Гриър изпрати официално писмо до президента Тръмп и висши представители на американската администрация, в което предупреди, че ако не получи официален отговор, организацията му възнамерява публично да разкрие нови доказателства, свързани с UAP, предполагаеми програми за обратно инженерство и други секретни разработки.


Твърдения без независимо потвърждение


Въпреки широката му популярност сред привържениците на темата за НЛО, голяма част от твърденията на Стивън Гриър не са потвърдени независимо. До момента американското правителство не е представило доказателства, че разполага с извънземни технологии или че укрива подобни материали. През последните години Пентагонът действително публикува информация за неидентифицирани въздушни явления, но подчертава, че наличните данни не доказват извънземен произход на наблюдаваните обекти.


Така засега изявленията на Гриър остават негови лични твърдения, които не са подкрепени с публично проверими доказателства.


Кирил Пламенов


 



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