  
25.07.2026 00:03

ДА! Егейско море на върха в Симеоново: късче от Гърция в София

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По хълмовете на Атина, особено на култовия квартал Плака, са любимите ми гръцки ресторанти. Нещо подобно вече имаме и в Симеоново, в центъра, на първата хълмиста пряка вляво след къщата Охлюв. На улица с не по-малко култовото название Витошко лале е новият гръцки ресторант Егейско море.


И интериорът на старата къща, и екстериорът на целия й двор на 2 етажа са решени в синьо и бяло - цветовете на веещото се край оградата гръцко знаме. Първото, което прави хубаво впечатление веднага след това - няма как мястото да бъде изпуснато, е, че до него има паркинг, където човек спокойно може да паркира автомобила си. Това е може би най-важното, а често липсващо удобство за ресторант в планинската зона на милионния град.


Следващото, което прави впечатление, вече влезли, е учтивото и приятно обслужване, без натрапване, при това бързо, също като в гръцките оригинали на подобен тип заведение.


После, естествено, е ред на салатите. Освен, че идват бързо, както вече разбрахте, идват и хубави. За гръцката поне според мен най-важно е сиренето, а тук то е топ. Доматите са дъхави, с аромат и вкус, не от пластмасовите, каквито сервират в 99% от ресторантите ни. Кипърската, в която - както сме разказвали и от Острова на Афродита, има зелена салата за разкош, също всичко е, както трябва. Пробвахме и трета, без да запомним името.


Морските дарове - от октоподите до скаридите се правят както трябва, както и типичните телешки шишчета. 


Ако човек е в средиземноморско настроение, но не гръцко, а италианско, ще му направят и паста - примерно спагети болонезе.


Узуто се лее ледено в много разновидности: по-класически и по-модни.


Като прибавим и артистичното присъствие на колоритния собственик с имидж на опитен рибар от Кариани - с 3 думи: всичко е наред!


 


Борис Ангелов 


 


 


 


 


 



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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки