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22.06.2026 17:00

3-годишно дете почина в поликлиника в Пловдив

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Дете на 3-години почина в ДКЦ "Изток" в Пловдив, потвърдиха от полицията.


Сигналът е получен тази сутрин на тел. 112 в 9:30 часа. Родителите го отвели в здравното заведение. Приела ги личната лекарка. Тя започнала да оказва първа помощ, викнала и Спешен екип, но детето починало.


"Нямаме информация какво е погълнало", коментираха пред "24 часа" от здравното заведение. И уточниха, че личният лекар е там под наем и не е под юрисдикцията на управителя д-р Ралица Спасова.


Аутопсия ще установи какво е погълнало детето и каква е причината за смъртта. ДКЦ "Изток" обслужва квартал "Изгрев" и съседния "Столипиново".


Води се досъдебно производство. Смъртта на дете винаги се е приемала като трагедия, коментират лекари. И признават, че най-тежко е да съобщиш на родители за фатален край.


Наталия Каменова


 



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