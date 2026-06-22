3-годишно дете почина в поликлиника в Пловдив

Дете на 3-години почина в ДКЦ "Изток" в Пловдив, потвърдиха от полицията.
Сигналът е получен тази сутрин на тел. 112 в 9:30 часа. Родителите го отвели в здравното заведение. Приела ги личната лекарка. Тя започнала да оказва първа помощ, викнала и Спешен екип, но детето починало.
"Нямаме информация какво е погълнало", коментираха пред "24 часа" от здравното заведение. И уточниха, че личният лекар е там под наем и не е под юрисдикцията на управителя д-р Ралица Спасова.
Аутопсия ще установи какво е погълнало детето и каква е причината за смъртта. ДКЦ "Изток" обслужва квартал "Изгрев" и съседния "Столипиново".
Води се досъдебно производство. Смъртта на дете винаги се е приемала като трагедия, коментират лекари. И признават, че най-тежко е да съобщиш на родители за фатален край.
Наталия Каменова
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бТВ Синема 24 юни 21:00ч.
Режисьор: Бър Стиърс Американски актьор
В ролите: Зак Ефрон Майк О'Донъл Матю Пери (Майк О'Донъл) Матю Пери Майк О'Донъл Лесли Ман (Скарлет) Лесли Ман Скарлет Томас Ленън (Нед) Томас Ленън Нед
Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.
- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…
- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.
- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!
Приятелствата и общите идеи ще бъдат особено важни за