40 минути по течението на Ааре: лятното приключение в сърцето на Берн (Видео)

Една от най-емблематичните летни традиции в швейцарската столица Берн е спускането по река Ааре – ледниково захранваната река, която преминава през самия център на града.

Всяко лято, обикновено от юни до септември, местните жители и туристите влизат във водата, оставят течението да ги понесе и се наслаждават на уникален начин да разгледат Берн.

Маршрутът най-често започва от района на Айххолц (Eichholz), нагоре по течението, и завършва при Марзили (Marzili). Пътуването отнема около 30–40 минути в зависимост от скоростта на течението. Друг вариант е стартът да бъде след язовира Schwellenmätteli, а финалът – в района на Лорен (Lorraine).

Видео: anastasia.in.zurich

За безопасно преживяване се препоръчва да се носят водоустойчива чанта за телефон, ключове и дрехи, бански, хавлия за връщането пеша и джапанки. Хората, които не плуват уверено, могат да използват спасителна жилетка.

Организаторите напомнят да се следват знаците край реката, които показват изходите и опасните участъци, както и да се проверява актуалната информация преди влизане във водата. Течението на Ааре може да бъде по-силно, отколкото изглежда, затова не се препоръчва плуване самостоятелно.

След традиционното „речно приключение“ много посетители завършват деня с напитка в крайречните заведения в Марзили – част от типичното швейцарско лятно изживяване.

Мария Пенчева