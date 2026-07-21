България е с най-висок дефицит в ЕС за първото тримесечие – 7,6% от БВП

България е на първо място в Европейския съюз и еврозоната по размер на бюджетния дефицит за първото тримесечие на 2026 г., показват публикувани във вторник сезонно изгладени данни на Евростат. В края на март дефицитът е достигнал 7,6% от брутния вътрешен продукт (БВП) и с това страната изпреварва Унгария (6,6% от БВП), Полша (5,6% от БВП) и Франция (5,1% от БВП).

Данните се доближават до цитираната в началото на юни от финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев прогноза за дефицит от над 7,4% от БВП в края на годината, ако не бъдат взети бюджетни мерки. Спрямо предходното тримесечие изменението е с 5,1 пр. п. от БВП – най-голямо влошаване на дефицита в еврозоната и ЕС за периода.

Дефицитът в еврозоната и в ЕС достига 3,1% от БВП, като за еврозоната това е слабо понижение спрямо отчетените в четвъртото тримесечие на 2025 г. 3,2% в еврозоната и 3,4% в ЕС.

Календарни и сезонно коригирани данни за дефицита в еврозоната и ЕС като процент от БВП. Графика: Евростат Календарни и сезонно коригирани данни за дефицита в еврозоната и ЕС като процент от БВП. Графика: Евростат

През първото тримесечие на 2026 г. общите държавни приходи в еврозоната възлизат на 47,1% от БВП – спад спрямо отчетените през четвъртото тримесечие на 2025 г. 47,3%, който се дължи главно на това, че незначителното увеличение на сезонно коригираните приходи в абсолютно изражение с около 1 млрд. евро е компенсирано от ръста на номиналния БВП. Разходите в еврозоната са на ниво от 50,2% от БВП – спад в сравнение с предходното тримесечие (50,4% от БВП) поради намаление на сезонно коригираните общи разходи с около 1 млрд. евро, както и поради ръст на номиналния БВП.

В ЕС общите държавни приходи достигат 46,6% от БВП през първото тримесечие на 2026 г., като съотношението представлява слабо понижение в сравнение с отчетените 46,7% през четвъртото тримесечие на 2025 г., въпреки че сезонно коригираните общи приходи в ЕС са се увеличили с около 9 млрд. евро в сравнение с предходното тримесечие. Общите държавни разходи в ЕС са били 49,8% от БВП, което представлява спад в сравнение с 50,1% от БВП през предходното тримесечие. Сезонно коригираните общи разходи са намалели с около 2 млрд. евро в сравнение с последното тримесечие на 2025 г.

Източник: investor.bg