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03.08.2026 09:19

Без филтър - Нестинарка, Царево с море като на Сардиния: ФОТО НА ДЕНЯ

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Без филтър - Нестинарка, Царево с море като на Сардиния: ФОТО НА ДЕНЯ



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виц на деня

Кирил Петков спасил Бойко Борисов. За благодарност Бойко извадил спестовна книжка и му я дал.


 

- Но аз не мога да тегля от нея!


 

- Нищо, ще внасяш!

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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки