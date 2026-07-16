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26.07.2026 00:07

ДА! Pavun: от супа топчета до миди и лаврак с пълен брънч репертоар

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Pavun е ново място, като заведението има и второ "заглавие": Urban table, сиреч "градска маса". Название, което намира продължение в менюто. Има кроасани, даже яйцата Бенедикт - звездата на пълния брънч репертоар, са нанесени в него  плюс прошуто кото, т.е. варена шунка, бейби спанак, чери домати и сос Холандез. Не са как да е направени дори бърканите яйца, които освен с моцарела, мортадела и зелена салата плюс чери домати са и с трюфел за разкош, което придава наистина готин вкус.


Има и паста във вид на лазаня. Пилешко роле със спанак, крема сирене и полента, миди с бяло вино и лаврак с тиквички, моркови и масло са по-изисканата част от менюто.


От салатите към класиката Цезар и Капрезе има и по-интересна - със скариди и орзо.


Тараторът не е какъвто очаквате, а с авокадо, орехи и билков зехтин. Забавна комбинация със супата топчета в менюто, която е доста приятна.


Не опитахме десертите, но изглеждат доста добре.


 


Борис Ангелов


 


 


 



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