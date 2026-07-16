ДА! Pavun: от супа топчета до миди и лаврак с пълен брънч репертоар

Pavun е ново място, като заведението има и второ "заглавие": Urban table, сиреч "градска маса". Название, което намира продължение в менюто. Има кроасани, даже яйцата Бенедикт - звездата на пълния брънч репертоар, са нанесени в него плюс прошуто кото, т.е. варена шунка, бейби спанак, чери домати и сос Холандез. Не са как да е направени дори бърканите яйца, които освен с моцарела, мортадела и зелена салата плюс чери домати са и с трюфел за разкош, което придава наистина готин вкус.
Има и паста във вид на лазаня. Пилешко роле със спанак, крема сирене и полента, миди с бяло вино и лаврак с тиквички, моркови и масло са по-изисканата част от менюто.
От салатите към класиката Цезар и Капрезе има и по-интересна - със скариди и орзо.
Тараторът не е какъвто очаквате, а с авокадо, орехи и билков зехтин. Забавна комбинация със супата топчета в менюто, която е доста приятна.
Не опитахме десертите, но изглеждат доста добре.
Борис Ангелов
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бТВ Синема 19 юли 21:00ч.
Режисьор: Робърт Лоренц
В ролите: Лиъм Нийсън
Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.
- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…
- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.
- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!