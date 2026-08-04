BRABUS представи 17-метровия луксозен катамаран ULTIMA 55 с два двигателя по 725 к.с. (Фотогалерия)

BRABUS представи ULTIMA 55 – 17-метров луксозен катамаран, разработен в сътрудничество със Sunreef Yachts.
Моделът разполага с два шестцилиндрови двигателя, всеки с мощност 725 к.с., комбинирани с усъвършенствана хидрофойлна технология, която подобрява ефективността и комфорта при плаване.
Интериорът впечатлява с ръчно изработена кожа „Moonstone“ Masterpiece, повърхности от Alcantara и открити детайли от карбон, които създават изискана атмосфера. Специално разработеното амбиентно осветление допълва усещането за съчетание между иновации, функционалност и лукс.
В центъра на зоната за отдих са разположени големи трансформиращи се шезлонги, които могат лесно да се превърнат в удобни пейки с облегалки. Разтегателната маса от карбон позволява пространството да бъде използвано както за хранене и социални събирания, така и да се освободи допълнителна площ на палубата при прибирането ѝ.
Кирил Пламенов
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