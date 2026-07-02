Дани Глоувър обяви, че страда от Алцхаймер

79-годишният актьор Дани Глоувър разкри пред NBC, че от няколко години се бори с болестта на Алцхаймер.

Звездата от „Смъртоносно оръжие“ сподели, че живее с нелечимото заболяване с подкрепата на семейството си, съобщава „Фигаро“. „Мога да живея с това до известна степен“, каза Глоувър, познат още с ролите си в „Пурпурен цвят“ и „Мандела“. „Сигурен съм, че с напредването на болестта нещата ще се променят.“ По думите му заболяването е засегнало говора му и е забавило движенията му, но близките му са неизменно до него. „Те ме подкрепят“, подчерта актьорът.

Глоувър, носител на почетен „Оскар“ за хуманитарната си дейност през 2022 г., има впечатляваща кариера с роли в „Свидетел“, „Кланът Тененбаум“ и десетки други продукции.

Болестта на Алцхаймер е най-разпространената форма на деменция. Тя прогресивно уврежда паметта, мисленето и поведението и най-често засяга хора над 65 години. Средната преживяемост след поставяне на диагнозата е между четири и осем години, макар че някои пациенти живеят значително по-дълго.

Кирил Пламенов