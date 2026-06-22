  
22.06.2026 17:06

Демерджиев, ако търсиш истината по Петрохан, както Невзоров, който сам се намери...: Слави

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Господин министър,
Това пак съм аз - Слави Трифонов. Продължавам да настоявам да разкриете публично истината за случая „Петрохан“. Продължавам да настоявам да спрете да се измъквате и да дадете на обществото отговорите за случилото се на Петрохан и под Околчица. Отговори, от които българската общественост се нуждае. И аз няма да спра да настоявам българите да научат истината.
Защо мълчите? Чак пък да сте толкова ангажиран… А, да бе, и аз какво говоря - вие наистина сте ангажиран: да давате интервюта и да търсите Невзоров. Нали от 20 дни го издирвате, този украинец, заради незаконното строителство във Варна? И вие така го издирвате, че той се оказа в България. Бил си направил среща със собствениците от скандалния комплекс в Баба Алино.
Господин министър, голямо издирване е паднало! Почвам да се страхувам, че и доказателствата за случая „Петрохан“ ги търсите по същия начин. А те са пред очите ви. Интересен човек сте вие, господин Демерджиев - много говорите, а малко вършите. Вземете се в ръце и огласете истината за случая „Петрохан“.
Слави Трифонов 
 



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