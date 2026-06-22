Демерджиев, ако търсиш истината по Петрохан, както Невзоров, който сам се намери...: Слави

Господин министър,

Това пак съм аз - Слави Трифонов. Продължавам да настоявам да разкриете публично истината за случая „Петрохан“. Продължавам да настоявам да спрете да се измъквате и да дадете на обществото отговорите за случилото се на Петрохан и под Околчица. Отговори, от които българската общественост се нуждае. И аз няма да спра да настоявам българите да научат истината.

Защо мълчите? Чак пък да сте толкова ангажиран… А, да бе, и аз какво говоря - вие наистина сте ангажиран: да давате интервюта и да търсите Невзоров. Нали от 20 дни го издирвате, този украинец, заради незаконното строителство във Варна? И вие така го издирвате, че той се оказа в България. Бил си направил среща със собствениците от скандалния комплекс в Баба Алино.