Демерджиев, ако търсиш истината по Петрохан, както Невзоров, който сам се намери...: Слави

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бТВ Синема 24 юни 21:00ч.
Режисьор: Бър Стиърс Американски актьор
В ролите: Зак Ефрон Майк О'Донъл Матю Пери (Майк О'Донъл) Матю Пери Майк О'Донъл Лесли Ман (Скарлет) Лесли Ман Скарлет Томас Ленън (Нед) Томас Ленън Нед
Съвет към мъжете:
- Ако попаднете на остров, населен само с жени и поискат да ви убият - поискайте си едно предсмъртно желание. Да ви убие най-грозната. Така ще доживеете до дълбоки старини.
Приятелствата и общите идеи ще бъдат особено важни за