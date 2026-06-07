Демерджиев махна знамето на НАТО, защо?

Знамето на НАТО изчезна от кабинета на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев точно в деня, в който той посрещна помощник-държавния секретар на САЩ по дипломатическата сигурност Тод Уилкокс и американска делегация на високо ниво.
На официалните снимки, разпространени от МВР, зад министъра се виждат единствено българското и европейското знаме. Липсва флагът на НАТО – символ, който присъстваше в кабинета при предишните министри Даниел Митов и Емил Дечев и беше част от официалната визия на институцията при срещи, свързани със сигурността и международното сътрудничество.
Случайност ли е това? Трудно е да се повярва. Защото не става дума за обикновена среща. Темите в разговорите са били борбата с тероризма, организираната престъпност, наркотрафика, незаконната миграция и сътрудничеството между българските и американските служби.
Все области, в които НАТО и евроатлантическото партньорство са фундаментална част от архитектурата на сигурността. Именно затова липсата на знамето не изглежда като дребен протоколен детайл. България не е само член на Европейския съюз. България е член на НАТО от повече от две десетилетия.
Алиансът е основният гарант за националната ни сигурност. Когато в кабинета на вътрешния министър останат само българското и европейското знаме, а флагът на НАТО мистериозно изчезне точно за визитата на американска делегация, въпросите са неизбежни. Кой е взел това решение? Защо е взето?
източник: breaking.bg
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бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон