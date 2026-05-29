ЕС обмисля отнемане на правото на вето за новите членки – Guardian

ЕС може временно да лиши бъдещите държави членки от правото им на вето, за да предотврати намеса във външната политика на блока, съобщи във вторник Guardian, позовавайки се на източници от ЕС.

Идеята се обсъжда на фона на стремежа на Брюксел да приеме нови членове преди края на десетилетието, като същевременно избегне вътрешни блокажи от типа на тези, които Унгария и Словакия създадоха, за да възпрепятстват военната и финансовата подкрепа на ЕС за Украйна.

Според изданието Европейската комисия разглежда план, при който новоприетите държави няма автоматично да получават правото да блокират решения във външната политика или други въпроси, изискващи единодушие, като например данъчната политика. Мярката може да важи няколко години след присъединяването, са заявили четири източника от ЕС пред медията.

Предложението за ограничаване на правото на вето е било повдигнато по време на преговорите по договора с Черна гора, която води преговори за присъединяване от 14 години и се надява да стане 28-ият член на ЕС до 2028 г. В момента тя се смята за фаворит сред деветте официални страни кандидатки за членство.

Ако забраната бъде окончателно включена, договорът на Черна гора впоследствие може да послужи като модел за други кандидатки, твърди Guardian, като отбелязва, че мярката е „на ръба на законността“ и ще трябва да бъде ограничена във времето, за да не се създадат членове „втора категория“ в ЕС.

Германия подкрепя по-строги ограничения срещу несъгласните в ЕС

Предложението идва на фона на многократните трудности на Брюксел да прокарва важни външнополитически решения – като огромния заем от 90 милиарда евро за Киев – заради заложеното в ЕС правило за единодушие, както и съпротивата на държави членки, противопоставящи се на финансирането на войната в Украйна.

След това редица представители на ЕС призоваха за отказ от принципа на единодушие в блока, като германският външен министър Йохан Вадефул подчерта, че ЕС с над 33 членове не може да продължи да функционира по правила, създадени за по-малък съюз.

Бившият върховен представител на ЕС по външната политика Жозеп Борел също заяви, че принципът на единодушие е направил блока незначителен в международната политика, и призова за създаване на по-малка основна група държави, която да взема решенията за политиката на ЕС.

Критиците на тази идея обаче обвиняват Брюксел, че използва конфликта в Украйна и дебата за разширяването, за да централизира властта за сметка на националния суверенитет. Словашкият премиер Роберт Фицо предупреди, че премахването на правото на вето по фундаментални въпроси за ЕС би било „началото на края“ за съюза.

Пламен Валентинов