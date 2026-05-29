Над 7000 участници и 450 лектори от 37 държави се събират на Green Transition Forum 6.0 в София

Шестото издание на Green Transition Forum – Green Transition Forum 6.0: Europe’s Next Chapter: Competitive. Innovative. Secure. – ще се проведе от 1 до 5 юни 2026 г. в Sofia Event Center в София. Форумът се утвърждава като една от водещите европейски платформи за стратегически диалог по темите за конкурентоспособността, иновациите, енергийната сигурност и устойчивото развитие.

Тазгодишното издание ще бъде най-мащабното досега, като се очаква да събере над 7000 участници и повече от 450 лектори от 37 държави. Сред тях ще бъдат представители на европейски институции, международни организации, национални и местни власти, бизнеса, академичните среди, гражданския сектор и медиите.

В рамките на петдневната програма са предвидени над 110 панела, кръгли маси, fireside chats и spotlight интервюта. Основните теми ще бъдат свързани с конкурентоспособността на Европа, енергетиката, транспортната свързаност, индустриалното развитие, подкрепата за малките и средни предприятия, декарбонизацията, кръговата икономика, устойчивите градове, климатичните политики, изкуствения интелект, образованието и дигитализацията.

Специален акцент в програмата ще бъде GTF Youth Forum, насочен към бъдещето на младите хора, устойчивите умения, иновациите и ролята на новото поколение лидери в развитието на по-конкурентна и сигурна Европа.

Сред специалните гости на форума са вицепрезидентът Илияна Йотова, бившият министър-председател на Италия Енрико Лета, еврокомисарят по околна среда Йесика Русвал, еврокомисарят по стартъпи и иновации Екатерина Захариева, еврокомисарят по кохезия и реформи Рафаеле Фито, както и заместник-председателят на Европейския парламент Виктор Негреску.

В програмата ще участват още проф. Филип Агион – носител на Нобеловата награда за икономика за 2025 г., както и Мо Гаудат – технологичен визионер, автор на бестселъра Solve for Happy и бивш Chief Business Officer в Google X.

Организаторите посочват, че форумът има за цел да очертае следващата глава за Европа чрез диалог между институции, бизнес и общество по ключовите теми за икономическата устойчивост, технологичния напредък и сигурността.

Кирил Пламенов