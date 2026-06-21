ЕС забранява малките шампоани, сметани, съдове за еднократна употреба и кутиите за храна за вкъщи

Нови правила за намаляване на отпадъците от опаковки ще променят значително ежедневието ни в следващите години. Те са записани в регламент на 2025/40 на ЕС, който влиза в сила от 12 август тази година. За част от големите нововъведения има отсрочка за въвеждане от 2030 г., за да се подготвят търговците. Други, като въвеждането на цена за всяка пластмасова бутилка, така че да се стимулира връщането й в депозитна система, у нас вече са на ниво законопроект. Целта на регламента е да предотврати ненужните опаковки и да насърчи повторната употреба, повторното пълнене и рециклирането.

От 1 януари 2030 г. на пазара в ЕС се забраняват редица опаковки, с които сме свикнали. Магазините, например, няма да имат право да ни продават пресни плодове и зеленчуци, опаковани в пластмасови кутии, торби и пр., когато количеството е по-малко от 1,5 кг. Няма да могат да групират в пластмасови опаковки и бутилки, бурканчета, консерви и пр., което би следвало да означава, че пакетите от 6 бутилки за вода, например, ще ще трябва да бъдат заменени с друг материал.

Храната в зоните за хранене по търговските центрове ще трябва да се предлага задължително в съдове за многократна употреба, а не в пластмасови чинии, чаши и кутии, както е сега. От това изискване ще са освободени само заведенията, които нямат достъп до питейна вода.

Друга голяма група промени ще засегне малките пакетчета сосове, подправки и козметика, с които сме свикнали в кафенета, ресторанти и хотели. От 1 януари 2030 г. трябва да изчезнат пластмасовите опаковки за еднократна употреба, съдържащи отделни порции или дози с подправки, сосове, сметана за кафе, захар и овкусители. Хотелите пък трябва да спрат да предлагат шампоан, лосиони за тяло и сапуни в малки опаковки за еднократна и индивидуална употреба, пише в регламента.

Ще се направи и пореден опит да се забранят много тънките торбички в супермаркетите, които сега се ползват за плодове и зеленчуци.

Една ключова промяна пък би следвало да влезе в сила още на 12 август, макар че не е ясно доколко търговията у нас е готова за нея. От тази дата на пазара не може да се пускат опаковки, предназначени за контакт с храни, ако съдържат известните съединения в пластмасата PFAS, т. нар. вечни химикали, за които има научни изследвания, че са вредни за здравето.

В регламента има и доста текстове, с които се изисква от операторите да сведат до минимум празното пространство в опаковката, фалшивите дъна, двойните стени, ненужните слоеве и т. н. Сега например подобни трикове се ползват при кутиите с бонбони. Това занапред ще е позволено само ако е въпрос на търговска марка. При груповите и транспортните опаковки максималното съотношение на празното пространство ще е 50%. За празно ще се счита и пространството, запълнено с пълнежни материали, като например хартиени изрезки, въздушни възглавници, балонни обвивки, пълнители от дунапрен, пълнители от други видове експандирана пяна, дървесен талаш, полистирол или парчета стиропор.

Още от 12 февруари следващата година крайните дистрибутори, които извършват дейност като хотели, ресторанти и заведения и предоставят напитки и храни в опаковки за вкъщи, ще трябва да осигуряват система за потребителите да носят свой собствен контейнер за пълнене. Най-късно до 12 февруари 2028 г. те ще трябва да предоставят на потребителите възможността да получават продуктите в опаковки за многократна употреба в рамките на система за повторна употреба. От 1 януари 2030 г., крайните дистрибутори с търговска площ над 400 кв. м ще трябва да отделят 10% от тази търговска площ за пунктове за повторно пълнене както за хранителни, така и за нехранителни продукти.

Част от този регламент е и въвеждането на депозитна система, което у нас се обсъжда от години, но още не е станало факт. Повече за тази система:

За всяка пусната на пазара напитка в пластмасова бутилка или метален кен се въвежда нова такса за опаковката – т. нар. депозит, който ще е в евро и ще се начислява задължително отделно от цената на напитката.

Кирил Пламенов