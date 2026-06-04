Германия спечели само 104 от нужните 127 гласа и за първи път се провали на изборите за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН. Канцлерът Мерц, който беше бламиран при избора си - също за първи път в историята, не крие гнева си. А външният му министър нарече ситуацията "поражение". Но обвини Русия за провала си.

Напомняме, че от години Германия има претенции да бъде постоянен член на Съвета за сигурност на ООН. Само 5 държави в света имат този статус: САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция, която е единствена от ЕС. Това са страните - победителки във Втората световна война, подпалена и загубена катастрофално от Германия.

Берлин беше принуден да поздрави Австрия, която има за "малка сестра" и "беден роднина", която успя да получи място в Съвета за сигурност, както и Португалия - другия член на ЕС, който се добра до върха на световната дипломация с доверието на достатъчно държави от цялата планета. Авторитетът им явно е по-висок от немския в този момент.

Само напомняме, че първото посещение на новия български премиер Радев нарочно беше при Мерц в Германия - явно поредна грешка от неопитност и липса на идея за развитието на международните дела. Освен постоянен член на СС на ООН и единствена ядрена държава в ЕС, Франция е възлов фактор и в Близкоизточния въпрос, и в африканските проблеми, канен е в Китай и единствен от големите в Съюза работи с Русия. Това са темите в момента, които се решават от великите сили. Германия е държана далеч от тях. И това не е случайно.

Пламен Весеинов