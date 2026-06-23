Горският със заменките върнат от ПБ за шеф

Автор: ABCnews

Управляващите от "Прогресивна България" са направили скандално назначение за шеф на държавно ловно стопанство. Инж. Илия Симеонов вече е директор на ТП „Държавно ловно стопанство Тракия“ към Южноцентралното държавно предприятие в Смолян, съобщиха за ABCnews лесовъди. Това връща вниманието към един от най-спорните периоди в управлението на българските гори – времето на Тройната коалиция (БСП, НДСВ и ДПС).

Името на Симеонов стана широко известно през 2007–2009 г., когато оглавяваше Националното управление по горите към Министерството на земеделието. Той беше част от екипа на Нихат Кабил, който ръководеше земеделското министерство. Сега синът на Кабил - Танер Кабилов, е депутат от ДПС на Делян Пеевски.

Именно по времето на Илия Симеонов държавата извърши десетки скандални сделки за замяна на държавни гори с частни имоти – практика, която предизвика силен обществен и политически скандал. Те бяха направени в полза на големи олигарси и бизнесмени, които получиха апетитни имоти по Българското Черноморие и зимните курорти за жълти стотинки, а не на реални пазарни стойности. За сметка на това предоставиха на държавата малко атрактивни имоти.

По-късно Европейската комисия стигна до извода, че голяма част от заменките представляват неправомерна държавна помощ и България беше задължена да предприеме действия по възстановяване на предоставените облаги. Дори наскоро ЕК осъди България по случая. Скандалът по времето на Илия Симеонов и Нихат Кабил се превърна в един от най-емблематичните примери за спорни решения в управлението на държавните гори.

Като ръководител на Националното управление по горите Илия Симеонов нееднократно защитаваше политиката по заменките. В публични изявления през 2007 г. той твърдеше, че законодателството предвижда механизми, които да ограничат последващото застрояване на заменените горски територии, включително идея за 10-годишна забрана за промяна предназначението на имотите. Тези предложения обаче така и не доведоха до спиране на общественото недоволство.

След смяната на управлението през 2009 г. темата за заменките остана сред най-коментираните в сектора, а проверките на Европейската комисия и последвалите производства продължиха години наред.

Днес, повече от 15 години по-късно, Илия Симеонов отново заема ръководен пост в системата на държавните гори. Назначението му за директор на Държавно ловно стопанство „Тракия“ неизбежно поражда въпроси дали фигури, свързвани с един от най-спорните периоди в управлението на горския сектор, отново се завръщат на ключови позиции в "Прогресивна България".

Макар срещу Симеонов да няма съдебно решение, което да го признава за виновен по казуса със заменките, името му остава неразривно свързано с периода, в който тази практика се превърна в един от най-големите обществени и политически скандали в България.

Източник: ABCnews