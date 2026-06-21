  
„Хора, ние пристигнахме!“ Бразилци получиха сигнали за извънземно нашествие

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21.06.2026 09:12

„Хора, ние пристигнахме!“ Бразилци получиха сигнали за извънземно нашествие

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Хиляди бразилци в няколко щата останаха шокирани и объркани, след като посред нощ получиха извънредни предупреждения на мобилните си телефони. Някои от съобщенията съдържаха безсмислен текст, а други предупреждаваха за предстояща атака от извънземни.


Фалшивите сигнали са били изпратени между петък вечер и ранните часове на събота чрез платформата за известия на Гражданската защита на Бразилия – система, която обикновено се използва за сериозни предупреждения за наводнения, свлачища, бури и други извънредни ситуации.


Жители на няколко града били събудени от известия от категория „екстремна тревога“, съдържащи думата „мизантропия“ – термин, означаващ омраза или недоверие към човечеството. Други получили съобщения, които звучали повече като начална сцена от нискобюджетен научнофантастичен филм, отколкото като съвет за обществена безопасност.


„Защитете се: АТАКА ОТ ИЗВЪНЗЕМНИ. Хора, ние пристигнахме“, гласяло съобщението, получено от част от жителите на Бело Оризонти, столицата на щата Минас Жерайс, съобщава G1 Globo. Друга версия предупреждавала за предполагаемо торнадо в столичния регион.


Както по-късно уточниха властите, извънземно нашествие не е имало. Истинската извънредна ситуация според Националната гражданска защита била много по-земна – платформата за предупреждения вероятно е била компрометирана.


От агенцията съобщиха, че системата е била изключена в 1:30 ч. сутринта в събота, след като неоторизирана трета страна дистанционно е активирала предупреждения в няколко региона на страната. Федералната полиция е започнала разследване, докато специалисти работят по възстановяването на платформата.


За много бразилци първата реакция не била тревога, а създаването на мемета. Други обаче не били особено развеселени, отбелязвайки, че същата система трябва да предупреждава за реални бедствия и че фалшиво съобщение от най-висока степен посред нощ лесно може да предизвика паника.


Според информации жители на Бело Оризонти са се обаждали в Гражданската защита, пожарната и полицията в търсене на обяснение, след като телефоните им издали тревожния сигнал. Някои разказали, че са събудили близките си или са потърсили по-безопасни помещения след предупреждението за торнадо, докато други бързо заподозрели измама, когато прочели частта за извънземните.


Инцидентът се случва в любопитен момент, свързан с темата за извънземния живот. Само дни по-рано Пентагонът публикува нов пакет разсекретени документи за неидентифицирани аномални явления – официалният термин за НЛО. Материалите включват свидетелски показания, снимки и видеозаписи на необясними обекти.


Публикацията обаче бе придружена от обичайното уточнение, че „необяснимо“ не означава „извънземно“. Пентагонът продължава да поддържа позицията, че в наличните материали няма потвърдени доказателства за извънземен живот, извънземни технологии или правителствено прикриване на подобна информация.


Пламен Валентинов


 



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