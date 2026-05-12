Как лошото време може да бъде полезно за психичното ни здраве?

Лошото време обикновено се свързва с мрачно настроение и липса на енергия. Но според водещия британски психолог проф. Тревър Харли именно дъждът, снегът и бурите са му помогнали да се справи с тежки психични проблеми – и дори са спасили живота му.

Професорът по психология разкрива, че още като дете започнал да проявява симптоми на обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР). На 11-годишна възраст проверявал по няколко пъти на нощ дали входната врата е заключена, а на улицата мълчаливо се извинявал на непознати, ако си помислел, че може да ги е обидил. Всички тези действия трябвало да се повтарят по три пъти.

С годините състоянието му се влошило. По време на следването си в Кеймбридж той страдал от тежки депресивни епизоди, силна тревожност и паник атаки. По-късно лекарите му поставили диагнози – тежко депресивно разстройство, генерализирана тревожност и ОКР.

Освен това Харли страда и от сезонно афективно разстройство (SAD) – форма на депресия, свързана с намалената слънчева светлина през по-тъмните месеци.

Въпреки това психологът твърди, че именно „лошото“ време има положителен ефект върху психиката и физическото здраве. Според него научните изследвания показват, че дъждът, снегът, вятърът и бурите могат да подобрят съня, имунитета, концентрацията и дори нивата на оптимизъм.

Дъждът успокоява мозъка

По думите на Харли шумът на дъжда действа отпускащо, защото наподобява т.нар. „розов шум“ – звук, който помага за релаксация и по-здравословен сън.

Изследвания сочат, че звукът на падащия дъжд намалява стреса и дори усещането за болка.

Освен това дъждовните капки освобождават вещества от почвата във въздуха, включително геосмин – съединение, което според учени стимулира имунната система, намалява възпаленията и повишава нивата на серотонин – хормона на щастието.

Любопитно проучване от Япония през 2014 г. установило, че банкови служители работят по-продуктивно в дъждовни дни, тъй като не се разсейват от мисълта да бъдат навън.

Бурите и отрицателните йони

Проф. Харли признава, че обожава гръмотевичните бури. Освен усещането за величието на природата, бурите променят и химията на въздуха.

Светкавиците създават отрицателни йони – заредени частици, които могат да намалят количеството бактерии, вируси и прах във въздуха. Това облекчава алергиите и подобрява работата на дихателната и сърдечно-съдовата система.

Според научни публикации високите нива на отрицателни йони имат положителен ефект и върху депресията, особено при сезонното афективно разстройство. Смята се, че те подпомагат производството на серотонин и намаляват тревожността.

Вятърът също носи ползи

Психологът си спомня как по време на наблюдение на птици в Северен Уелс попаднал на ветрове със скорост над 95 км/ч. Преживяването било едновременно плашещо и вдъхновяващо.

Според изследване от 2024 г. усещането за вятър върху кожата стимулира отделянето на допамин и серотонин – химикали, свързани с доброто настроение.

Снегът променил живота му

Най-силното преживяване за Харли било през зимата на 2010 г., когато бил напълно изтощен от работа, научни проекти и писане на книга.

Тогава започнал обилен снеговалеж, продължил 11 дни.

„Колкото по-силно валеше сняг, толкова по-леко ставаше на сърцето ми“, спомня си той.

Психологът обяснява, че снегът създава усещане за спокойствие, защото заглушава околните шумове и прави света по-тих. Освен това снежната покривка отразява много повече светлина, което може да помогне при сезонна депресия.

И снегът, подобно на бурите, увеличава концентрацията на отрицателни йони във въздуха.

„Времето спаси живота ми“

Според проф. Харли най-важният урок, който природата му дала, е приемането.

„Осъзнах, че дори най-лошото време отминава. Това ми помогна да разбера, че и най-тъмните периоди в живота не са вечни“, казва той.

Материалът е адаптиран от новата книга на проф. Тревър Харли „Head In The Clouds“, която излиза на 21 май 2026 г.

От проф. Тревър Харли , dailymail.com