Назначени са нови зам.-министри на финансите

Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на финансите са назначени Людмила Костова Петкова и Росица Атанасова Велкова-Желева.
Людмила Петкова беше служебен вицепремиер и министър на финансите в кабинетите на Димитър Главчев. Тя за кратко беше зам.-министър на финансовия министър Теменужка Петкова от правителството "Желязков", а след това беше освободена от премиера и се върна като експерт във ведомството.
В началото на 2025 г. тя беше освободена от поста зам.-министър на финансите и назначена за директор на дирекция "Данъчна политика" в Министерството на финансите. Предложението за освобождаването ѝ дойде от тогавашния министър в кабинета "Желязков" Теменужка Петкова.
Росица Велкова-Желева пък бе министър на финансите в кабинетите на Гълъб Донев през 2022 и през 2023 година.
На 8 май бяха назначени 18 зам.-министри в различни ведомства. В Министерство на финансите на длъжността заместник-министър първо бе назначен Методи Валериев Методиев.
Със същата заповед поста началник на политическия кабинет на министър-председателя пое Николай Копринков.
Снимка: БНР
Кирил Пламенов
