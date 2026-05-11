11.05.2026 16:05

Назначени са нови зам.-министри на финансите

Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на финансите са назначени Людмила Костова Петкова и Росица Атанасова Велкова-Желева.


Людмила Петкова беше служебен вицепремиер и министър на финансите в кабинетите на Димитър Главчев. Тя за кратко беше зам.-министър на финансовия министър Теменужка Петкова от правителството "Желязков", а след това беше освободена от премиера и се върна като експерт във ведомството.


В началото на 2025 г. тя беше освободена от поста зам.-министър на финансите и назначена за директор на дирекция "Данъчна политика" в Министерството на финансите. Предложението за освобождаването ѝ дойде от тогавашния министър в кабинета "Желязков" Теменужка Петкова.


Росица Велкова-Желева пък бе министър на финансите в кабинетите на Гълъб Донев през 2022 и през 2023 година. 


На 8 май бяха назначени 18 зам.-министри в различни ведомства. В Министерство на финансите на длъжността заместник-министър първо бе назначен Методи Валериев Методиев.


Със същата заповед поста началник на политическия кабинет на министър-председателя пое Николай Копринков.


Кирил Пламенов


 



  • 001 Anonimen 11.05.2026 16:26

    Абе тези стринки от ми6 не разбраха ли как им изтребват кралското семейство с биологично оръжие, та седнали да ни набутват полуграмотни калинки ваксинаторки за министърки.

