Пътна полиция отне книжка за 2 месеца, въпреки невлязъл в сила закон

  
Пътна полиция отне книжка на шофьор заради невлязъл в сила закон

12.05.2026 14:22

Пътна полиция отне неправомерно шофьорската книжка на водач за повече от два месеца, прилагайки законова разпоредба, която все още не е била в сила, съобщи NOVA. Санкцията е наложена заради спиране в аварийната лента, заснето от тол камера.


Случаят датира от август 2025 г., когато Людмил Йорданов пътува по автомагистрала „Тракия“. Поради внезапно прилошаване той спира принудително в аварийната лента. По данни на системата на Националното тол управление автомобилът е навлязъл рязко и с висока скорост, което е отчетено като нарушение.


Това се случва в период, в който парламентът прие нови санкции за движение в аварийната лента, включващи глоба от 1000 лева и три месеца без свидетелство за управление.


        „Изобщо не съм мислил, че извършвам нарушение“


        заяви Йорданов.


През септември миналата година той е извикан в КАТ-Кюстендил за обяснения, а през ноември му е връчен акт от структурата в Стара Загора. Водачът обжалва наказанието в съда, но на 27 януари тази година полицията издава заповед за отнемане на книжката му.


Седмица преди насроченото за 31 март съдебно заседание, от КАТ-Кюстендил се свързват с мъжа, за да му върнат документа. Институцията му връчва официално уведомление, според което приложената наредба е влязла в сила на 7 септември 2025 г. Камерата обаче е заснела автомобила му две седмици по-рано – на 22 август.


Санкционирането чрез камерите на Националното тол управление започна след синхронизиране на системата им с тази на МВР. Автоматизираният контрол вече доведе и до други съдебни спорове. Наскоро полицията отне книжката на друг баща, който е спрял принудително в аварийната лента на магистрала „Тракия“ заради спешна физиологична нужда на малкото му дете, като семейството също обжалва мярката в съда.


Кирил Пламенов


 



