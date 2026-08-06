Как собствената баня в стаята направи Ritz легенда на лукса

През 1898 г. престоят в хотел Ritz означавал нещо, което никой друг хотел в света не можел да предложи – самостоятелна баня, предназначена само за госта.

Швейцарският хотелиер Сезар Риц открива хотела на площад „Вандом“ в Париж на 1 юни 1898 г. Той се помещава в две градски къщи от XVIII век, преустроени от архитекта Шарл Мевес. По онова време дори най-луксозните хотели разполагали с общи бани по коридорите. Ritz променя това, като оборудва всяка стая със собствена баня. Освен това хотелът предлага електричество на всички етажи и телефони – нововъведения, които по онова време са революционни за хотелиерството.

Откриването на хотела привлича елита на Европа. Сред първите гости са прочутата актриса Сара Бернар и руският император Николай II. На събитието присъства и 27-годишният Марсел Пруст, който по-късно се нанася да живее в Ritz и пише голяма част от творчеството си именно там.

През следващото столетие хотелът се превръща в любимо място на писатели, художници и световни знаменитости. Коко Шанел живее в апартамент в Ritz в продължение на 34 години, а в чест на Ърнест Хемингуей в хотела е кръстен един от баровете.

Междувременно хотелът преминава през мащабна четиригодишна реконструкция на стойност 450 милиона долара, завършила през 2016 г. Броят на стаите е намален от 159 на 142, за да бъдат изградени още по-просторни бани – символичен поклон към нововъведението, което поставя началото на легендата Ritz.

Наталия Каменова