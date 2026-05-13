Какво е да изкачиш 3-те най-високи върха във Великобритания без спиране?

„Най-добрата подготовка за планински преходи е самото ходене в планината“, казва планинският водач Анди Роу, докато поемаме по каменистата пътека нагоре към Бен Невис.

А аз как се бях подготвил? С по две разходки на кучето на ден в градски парк. Опа. Това ще бъде трудно.

Катеря първата планина от националното предизвикателство „Трите върха“, само минути след началото на опита за преминаване на Бен Невис в Шотландия, Скафел Пайк в английския Лейк Дистрикт и Сноудън в Уелс за под 24 часа.

Бен Невис – 1345 м (най-високият връх във Великобритания)

Скафел Пайк – 978 м (най-високият в Англия)

Сноудън / Yr Wyddfa – 1085 м (най-високият в Уелс)

Само около 40% от хората, които опитват това тежко предизвикателство, успяват да го завършат в рамките на 24 часа. И това е разбираемо: „Това е наистина трудно предизвикателство“, подчертава Роу.

Само пешеходната част – около 37 км общо изкачване и ходене – се засича с време. За шофирането са предвидени 10 часа, като общото разстояние между върховете е около 743 км – независимо дали се пътува с организиран транспорт или, както при нас, с личен електромобил.

Водени от планинския водач Анди Роу (вляво), Карлтън Рийд и дъщеря му Ели (вдясно) се опитват да преминат предизвикателството „Трите върха“ – изкачване на Бен Невис, Скафел Пайк и Сноудън за под 24 часа.

С мен е дъщеря ми Ели, лекар в болница и значително по-подготвена за планини от баща си. Подозирам, че в края може да се наложи да разчитам и на медицинските ѝ умения.

Няма строго определена първа планина или начален час – избираш сам откъде да започнеш и коя планина ще изкачваш по тъмно.

Повечето хора започват с Бен Невис. Ние следваме общия избор и за щастие денят, който избрахме, се оказва топъл и сух.

Водачът Анди Роу ни повежда от подножието на първата планина. Той е един от тримата гидове, които се сменят по време на предизвикателството – по един за всяка планина.

Както обяснява, воденето на около 30 000 участници годишно в това предизвикателство вече е цяла индустрия.

„Бен Невис ми е като офис“, казва той. По-скоро би предпочел да ходи по по-тихи върхове. „Ходя тук само когато ми плащат“, признава с усмивка.

В действителност вероятно не бихме имали нужда от водач за Бен Невис – маршрутът е сравнително ясен. Но опитът се оказва важен при по-опасните участъци към върха, където има стръмни и открити ръбове.

Върхът е обвит в облаци, гледката е скрита, а небето е сиво. Не се задържаме дълго – бързаме да избегнем студа.

Но истината е, че няма време за губене на нито една от планините. За да се завърши предизвикателството от подножието на Бен Невис до върха на Сноудън в рамките на 14 часа ходене, е нужна почти постоянна движение напред.

„Губенето на време убива предизвикателството“, казва Роу. „Ако се мотаете 10 минути на паркинга преди началото, това са 10 минути по-малко в планината.“

Няма време и за спиране за закуски – храната се яде в движение, а водата се носи в хидратиращи раници, за да не се губят секунди.

Снимането също е сведено до минимум – използвам телефон вместо тежка техника и заснемам кратки кадри с малка камера.

Пътуванията с кола се превръщат в ключови моменти за възстановяване на енергията: в рамките на шест часа между Бен Невис и Лейк Дистрикт, и още четири часа до Сноудън, се храним почти непрекъснато.

За разлика от Бен Невис, на Скафел Пайк имаме впечатляваща гледка от върха – теренът е суров и почти пустинен.

Дори си представяш как животни се промъкват между камъните – макар че единственото, което виждаме, е овца, свита в сянката на върха.

При слизането случайно попаднахме на активна спасителна операция – напомняне, че планината винаги крие риск, дори при добри условия.

Нито едно от трите изкачвания не е лесно. Пътеките са стръмни и каменисти, а времето за почивка е почти нулево.

„Това вече е 24-часова планина“, казва третият ни водач. „Винаги има хора, които се качват или слизат.“

Пред нас и зад нас се виждат светлини от челници на други туристи по стръмните пътеки. Това е един от най-кратките маршрути към върха, но и един от най-трудните.

Стигаме върха на Сноудън малко след 5 сутринта, точно за изгрев. Не сме сами – много хора вече са там.

Струва си усилието и натоварването, за да го направиш в рамките на 24 часа. И уважение към всички, които го правят, често и с благотворителна цел.

Но за следващото ми планинско приключение мисля да спра часовника – и просто да се насладя на гледките.

Детайли за пътуването

24-часовото „предизвикателство Трите върха“ на Orange John струва от £449 на човек и включва водач, настаняване, транспорт и тренировъчен план. Тези пътувания са отворени за всички, независимо от физическата форма, и могат да приемат до 10 участници.

Частните пътувания с участници, които се познават помежду си, струват £475 на човек, като минималната група е от осем души.

Двойни стаи в Glencoe Inn са налични от £250 на нощ.

Източник: By CARLTON REID, dailymail