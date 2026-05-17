18.05.2026 09:46

Кьовеши разкри истината за Теодора Георгиева: Пеевски

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши разкри фактите за многократно тиражираните клевети на отстранената от Европейската прокуратура Теодора Георгиева. Това написа в позиция председателят на ДПС Делян Пеевски.


Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши разкри фактите за многократно тиражираните клевети на отстранената от Европейската прокуратура Теодора Георгиева.


В интервю пред БТВ Кьовеши разкри истината - няма касателство разследване на Чиренско газохранилище, няма заплашена европрокурорка, няма казус! Това са фалшиви внушения и манипулации.


Има компрометирана европрокурорка, която е злоупотребила по безпрецедентен начин с правото и поста си два пъти, за което е предложена за отстраняване единодушно от 24 европейски прокурори.


Това са фактите, изяснени с цялата тежест и авторитет от европейския главен прокурор.


От тук насетне следва властта да преразгледа охраната на Георгиева, назначена й от бившия служебен министър на МВР и основанията за това решение.


Що се отнася до мен - аз ще защитя името си от всеки, който набеждава, дискредитира и клевети. Особено онези, които злоупотребяват със служебното си положение за това като Теодора Георгиева.


Защото вярвам, че истината винаги излиза наяве.


Това напомням и на тези, които са най-шумни в последните години и най-агресивно се опитват да яхнат не само прокуратурата, но и цялата съдебна система - истината винаги излиза наяве.


