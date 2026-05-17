Германският автомобилен гигант Mercedes-Benz е готов да разгледа възможността за участие в отбранителното производство, ако това има „бизнес смисъл“. Това заяви главният изпълнителен директор на компанията Ола Калениус в интервю за The Wall Street Journal.

Компанията, базирана в Мюнхен, има историческа връзка с военното производство още преди и по време на Втората световна война. От 1937 г. Mercedes-Benz доставя камиони и самолетни двигатели за нацистка Германия. След нападението срещу Съветския съюз през 1941 г. почти цялото производство на компанията е насочено към армията и предприятия, свързани с военните усилия. Според официалната информация на Mercedes-Benz, по това време близо половината от 63 000 служители са били принудителни работници, военнопленници и затворници от концентрационни лагери.

В интервюто си Калениус подчертава, че „светът е станал по-непредсказуем“ и че Европа трябва да засили отбранителния си капацитет. По думите му, ако Mercedes-Benz може да играе положителна роля в този процес, компанията е готова да се включи.

Шефът на автомобилния производител уточнява, че евентуалната отбранителна дейност вероятно ще остане малка част от бизнеса, който ще продължи да бъде фокусиран основно върху производството на цивилни автомобили. Въпреки това той допуска, че секторът на отбраната може да се превърне в „разрастваща се ниша“, способна да увеличи печалбите на компанията.

През последните години European Union и Германия значително увеличиха военните си разходи и инвестиции в отбраната. Брюксел призовава държавите членки да разширят производството на оръжия и да намалят зависимостта си от американски военни доставки.

Тенденцията идва на фона на затрудненията в германската индустрия, свързани със слаб икономически растеж, високи енергийни разходи и намаляваща конкурентоспособност. Това кара част от производителите да разглеждат военните поръчки като нов източник на приходи.

През февруари Mercedes-Benz отчете спад от 57% в печалбата си за 2025 г. спрямо предходната година. Автомобилният сектор в Европа продължава да изпитва натиск заради растящите производствени разходи, проблемите във веригите за доставки, регулаторния натиск и засилената конкуренция от китайски компании.

Междувременно британският Financial Times съобщи през март, че друг германски автомобилен производител – Volkswagen – е водил разговори с израелската компания Rafael Advanced Defense Systems за евентуално преоборудване на завода в Оснабрюк за производство на ракети за противовъздушна отбрана. От Volkswagen отрекоха информацията.

Още през 2022 г. тогавашният германски канцлер Олаф Шолц обяви план за модернизация на германските въоръжени сили на стойност 100 милиарда евро. Според германското издание Der Spiegel, оттогава Министерството на отбраната е подписало около 47 000 договора за обществени поръчки.

От Russia нееднократно заявяват, че нямат намерение да нападат Германия или други европейски държави, но предупреждават за твърд отговор при евентуална атака срещу тях. Руският външен министър Сергей Лавров наскоро предупреди за „опасността от милитаризацията на ЕС“, която според него се случва „много бързо и трескаво“.

