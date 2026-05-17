Франция започва разследване за убийството на Джамал Хашоги

Франция започна разследване на убийството на саудитския дисидент Джамал Хашоги, след като неправителствени организации обвиниха саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман в съучастие в убийството.

59-годишният журналист и колумнист на Washington Post беше убит през 2018 г. по време на посещение в саудитското консулство в Истанбул, Турция. Смята се, че тялото му е било разчленено и така и не е открито.

Саудитските власти признаха, че Хашоги е бил убит вътре в консулството, но настояха, че операцията е била извършена от „самоволни“ служители без разрешение от ръководството.

През юли 2022 г. организацията Democracy for the Arab World Now (DAWN) – бившата организация на Хашоги – и „Репортери без граници“ (RSF) подадоха съдебна жалба, обвинявайки Мохамед бин Салман в съучастие в изтезание и насилствено изчезване като част от организирана група. В жалбата се твърди, че той е наредил „убийството чрез задушаване“ на Хашоги.

Националната антитерористична прокуратура на Франция (PNAT) първоначално се противопостави на започването на разследване — позиция, критикувана от адвоката на RSF Еманюел Дауд като „реалполитика в името на висшите икономически интереси на Франция, за да не бъдат разгневени саудитските власти“.

Апелативният съд в Париж обаче вече постанови, че „не може да бъде изключена възможността тези действия да бъдат класифицирани като престъпления срещу човечеството“.

„Следствен съдия от отдела за престъпления срещу човечеството вече ще разгледа жалбата“, съобщи прокуратурата пред AFP в събота.

Хашоги някога е бил съветник на саудитското правителство и е бил близък до кралското семейство, преди да се превърне в известен критик на ръководството на кралството и да се премести в САЩ. Прокурорите в Саудитска Арабия заявиха, че журналистът е починал, след като е бил насилствено задържан и му е била поставена свръхдоза медикаменти по време на това, което те описват като неуспешен опит да бъде убеден да се върне в Саудитска Арабия.

Разузнавателен доклад на САЩ, публикуван от администрацията на Байдън през 2021 г., заключава, че Мохамед бин Салман е упражнявал „абсолютен контрол“ над кралството и че саудитските служби за сигурност са одобрили операция за „залавяне или убиване“ на Хашоги. Саудитското кралство отхвърли оценката като „невярна и неприемлива“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче заяви миналата година, че престолонаследникът „не е знаел нищо“ за плана за убийството на журналиста.

Пламен Валентинов